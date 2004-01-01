По данным Центробанка, в первом квартале 2017 года было заключено чуть более 20 тыс. договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем собранной премии сократился с почти 1,3 млрд руб. до 907,8 млн руб. При этом в страховании с господдержкой зафиксирован спад на 70%: с 275 до всего 84 договоров, объем премии по ним уменьшился с более чем 1 млрд руб. до 598,3 млн руб. Негативная тенденция наблюдается почти во всех регионах страны. Например, Ростовская область, лидировавшая по страхованию урожая в первом квартале 2016 года (сборы составили 217 млн руб.), в этом году сократила объемы страхования на 98% — до 3,7 млн руб. Национальный союз агростраховщиков (НСА) ранее неоднократно предупреждал, что подобная ситуация может произойти из-за того, что теперь поддержка агрострахования включена в «единую» субсидию.



«Основные причины такого падения на рынке аграрного страхования общеизвестны, — говорит президент НСА Корней Биждов. — Это включение расходов на страхование в «единую субсидию» — когда органы АПК вынуждены финансировать, в первую очередь, текущие производственные задачи, направленные на обеспечение посевной». По его словам, отсутствие утвержденной нормативной базы фактически стало причиной срыва договорной кампании по яровому севу в 2017 году. При переходе на «единую субсидию» было отменено постановление правительства, согласно которому подготовкой нормативной базы, а также утверждением форм, на основании которых аграрии могли обращаться с запросами на госсубсидии, занимался Минсельхоз, говорил ранее Биждов. В результате даже те регионы, которые запланировали расходы на агрострахование, не могут заключать договоры на условиях субсидирования, так как нет методик расчета страховой стоимости.



На прошлой неделе агроведомство вынесло на публичное обсуждение проект изменений в госпрограмму развития АПК, в частности — порядок предоставления сельхозпроизводителям «единой» субсидии. Изменения, в том числе, коснулись субсидирования агрострахования. Согласно проекту, Минсельхоз наделяется полномочиями утверждать методики расчета страховой стоимости и размера утраты (гибели) агрокультур и животных. Также документ предусматривает предоставление сельхозпроизводителям субсидий на уплату части страховой премии не только текущего, но и предыдущего года. Если поправки примут, а в бюджетах регионов будут средства, то появится возможность выплатить задолженность по договорам страхования, заключенным в 2016 году. По оценке НСА, она составляет 2 млрд руб.



Еще одна причина падения рынка — наказание штрафами ряда регионов за невыполнение целевых показателей по страхованию, хотя это произошло именно из-за того, что в прошлом году сектор недополучил субсидии. «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в результате всех этих действий у устойчивых страховщиков появилось настороженное отношение к такому сегменту, как страхование сельскохозяйственных рисков из-за невозможности прогнозировать действия властей по субсидиям», — добавляет Биждов.



Общие сборы страховщиков по страхованию с господдержкой в первом квартале снизились на 42% по сравнению аналогичным периодом 2016 года, тогда как сборы по коммерческим договорам увеличились на 22% до 309,5 млн руб., следует из данных Центробанка. Однако в силу особенностей учета большая часть договоров до момента получения субсидий может отражаться в показателях несубсидируемого страхования, уточняет НСА. При этом в шести регионах, страховая премия оказалась «отрицательной», обращает внимание союз — это свидетельствует о расторжении заключенных ранее договоров из-за неполучения аграриями субсидий. В том числе такая ситуация наблюдается в ведущих сельскохозяйственных регионах — Краснодарском крае, Воронежской области, Татарстане. На эту статистику повлиял и отказ от субсидирования уже заключенных и оплаченных аграриями договоров 2016 года.



Одновременно с падением сбора страховой премии в первом квартале 2017-го возросли страховые выплаты — с 273 млн руб. в прошлом году до 433,9 млн руб. Основной объем выплат по страховым случаям зафиксирован в Самарской области, Краснодарском и Ставропольском краях и Татарстане, что связано с неблагоприятными климатическими и особо опасными явлениями во многих регионах, отмечает НСА. Негативные тенденции в агростраховании происходят на фоне резко ухудшившейся агроклиматической ситуации в целом по стране — майского похолодания, штормовых и ураганных явлений, градобития и других природных катаклизмов, которые могут серьезно повлиять как на урожай, так и на финансовое благополучие сельхозпроизводителей, предупреждает союз.

