Минсельхоз подготовил законопроект, вносящий изменения в действующую систему сельхозстрахования с господдержкой. Как сообщил замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин, существующая ныне система агрострахования «требует серьезных корректировок в интересах сельхозпроизводителей». «К сожалению, не все регионы вплотную этим занимаются. Для решения данного вопроса Минсельхозом подготовлен соответствующий законопроект», — приводит слова Кузина пресс-служба Минсельхоза.



Одно из ключевых нововведений — предложение убрать из закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» действующий в настоящее время минимум гибели урожая в 20%, при котором сельхозпроизводитель получает всю сумму страховой выплаты. Аналогичный порог также отменяется для посадок многолетних насаждений — сейчас их гибель признается страховым случаем, если многолетние насаждения утратили жизнеспособность более чем на 30% площади.



Таким образом, аграрии получат возможность страхования урожая при любом уровне гибели посевов, сообщил «Агроинвестору» источник, близкий к Национальному союзу агростраховщиков (НСА). В феврале союз обращался с аналогичным предложением в Минфин, Минсельхоз и палаты федерального собрания. «Предлагается любое снижение урожайности по сравнению со среднепятилетним значением сделать страховым случаем, который будет рассматривать страховая компания», — пояснил источник. В то же время, отметил он, в законе остается действующий и сейчас второй порог — это франшиза, то есть тот уровень риска, который при заключении договора решил взять на себя аграрий. «Это позволяет значительно удешевлять стоимость страхового полиса, при этом уровень франшизы может определять сам аграрий. И, если в договоре есть франшиза, то при страховой выплате эта сумма будет вычитаться», — добавил он. По словам президента НСА Корнея Биждова, законопроект предполагает введение более широкого диапазона таких безусловных франшиз, что повысит гибкость страховых программ. «Это позволит выбрать аграриям наиболее подходящие для них условия страхования с учетом их финансовых возможностей», — сказал Биждов.



Что касается сельскохозяйственных животных, то их утратой в законопроекте Минсельхоза предлагается признавать не только падеж или вынужденный убой в результате наступления страховых событий, но и убой по требованию ветеринарных органов в рамках мер, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней. Кроме того, вносятся изменения и в сам перечень страховых случаев, при которых аграриям может выплачиваться страховая выплата с господдержкой. В частности, перечень рисков для сельхозкультур дополнен такими природными явлениями, как сильный ливень, очень сильный дождь, продолжительный сильный дождь, раннее появление или установление снежного покрова и промерзание верхнего слоя почвы.



Согласно законопроекту, изменения могут вступить в силу с 1 января 2019 года.







Аграрные регионы — лидеры страхования

По итогам 2016 года в целом по стране урожай был застрахован на 3,8 млн га или 5% посевной площади, что, как отмечает Минсельхоз, в два раза меньше по сравнению с 2015 годом. Также в 2016 году было застраховано 4 млн условных голов животных или 14,6% от общего поголовья. Как следует из данных Центробанка, в прошлом году аграрии заключили более 89,9 тыс. договоров на общую сумму около 432 млрд руб., из них договоров с господдержкой — примерно 2 тыс. на 236,4 млрд руб. Драйвером роста сектора стало страхование с господдержкой: объем собранных премий в этом сегменте составил 8,5 млрд руб. (плюс 30,9% к показателю 2015 года), по коммерческим договорам — 1,29 млрд руб. (минус 4%). За год аграрии получили около 4 млрд руб. возмещения, в том числе 2,14 млрд руб. по договорам с господдержкой.



По данным НСА, в 2016 году агрострахование осуществлялось в 77 регионах, при этом господдержка была оказана только в 54 из них. Наибольший спрос на агрострахование — в основных зернопроизводящих регионах европейской части России. Первое место по объему страховой премии, как и ранее, принадлежит Краснодарскому краю (1,6 млрд руб. по всем видам агрострахования). На втором месте — Ставропольский край (1,4 млрд руб.), на третьем — Москва как регион заключения договоров (1,1 млрд руб.). В совокупности на первую десятку регионов приходится 81% премии по сельскохозяйственному страхованию в России — 7,9 млрд руб. из 9,8 млрд руб. в целом. Лидирующие места данные регионы занимают и по объему страхования с господдержкой.



Поддержка высокорискового земледелия

Если в ведущих аграрных регионах рынок агрострахования сложился и уровень охвата страхованием посевов достигает 30%, то регионы с высокорисковым земледелием до сих пор ориентируются на обращение при чрезвычайных ситуациях за прямой помощью бюджета. По мнению НСА, для таких регионов должен быть предложен свой вариант страховой защиты. «НСА предлагает такой вариант — он основан на принципе повышения доступности страхования за счет гибкости программ страхования, возможности господдержки таких продуктов на уровне 80% или более от страховой премии, принципе вмененности агрострахования для предприятий при получении любой поддержки государства», — говорит Корней Биждов.



Кроме того, по его мнению, агрострахование должно быть выведено из состава «единой субсидии». «Специфика страхования требует перенести его в подпрограмму «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК», где уже находится схожее по целям мероприятие», — уверен он. В союзе также указывают на необходимость принятия нормативных актов, обеспечивающих порядок выдачи субсидий на оплату агрострахования в 2017 году, а также потребность в погашении задолженности по договорам 2016 года, заключенным на условиях господдержки. На текущий момент не перечислены субсидии на сумму 1,2 млрд руб.

