Несмотря на выделение значительных бюджетных субсидий, сфера агрострахования в России в последние два года переживает спад, констатировала Счетная палата по результатам проверки. Как выяснили аудиторы, по большинству показателей максимум был достигнут в 2014 году, когда в страховании с господдержкой участвовало 62 региона. В 2015 году их осталось 56, а застрахованные площади сократились с 12,8 млн га до 8,3 млн га. В 2016 году число регионов уменьшилось до 41. «Одной из главных причин спада является невыгодность сельхозстрахования», — говорится в отчете.



Среди факторов, влияющих на сокращение масштабов сельхозстрахования с господдержкой, в отчете отмечается «систематическое нарушение Минсельхозом установленных сроков принятия решений и документов по этому вопросу». Так, в 2015 году из федерального бюджета регионам на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям от чрезвычайных ситуаций было выделено 5,37 млрд руб. Однако позднее распределение субсидий между регионами в 2015 году привело к тому, что «кассовое исполнение расходов на господдержку страхования составило 78%", а остальные выделенные на эти цели бюджетные средства остались неосвоенными». «План сельскохозяйственного страхования на 2014 год Минсельхозом был утвержден приказом от 31 октября 2013 года, на 2015 год — приказом от 24 октября 2014 года, на 2016 год — приказом от 30 октября 2015 года. Таким образом, задержка с утверждением планов сельскохозяйственного страхования в проверяемый период ежегодно составляла около трех месяцев», — говорится в отчете Счетной палаты.



Также аудиторы указали на отсутствие четко установленных сроков для обращения аграриев за субсидией и на неопределенность правовых последствий за непредоставление госсподдержки. Кроме того, в госпрограмме нет целевых количественных показателей агрострахования по каждому региону, в том числе доли застрахованных посевов от их общего объема и доли застрахованного поголовья скота. «Отсутствие плановых значений указанных показателей в сфере сельхозстрахования по годам реализации госпрограммы на 2013−2020 годы снимает с Минсельхоза ответственность за их достижение, снижает эффективность контроля за ходом выполнения госпрограммы <…>, а также не позволяет в полной мере субъектам Российской Федерации планировать свои расходные обязательства», — говорится в отчете.



Чтобы изменить ситуацию в агростраховании Национальный союз агростраховщиков (НСА) ранее подготовил ряд законодательных поправок. «Принятие этих поправок позволит в ближайшие два-три года на треть увеличить охват посевных площадей страховой защитой», — заявлял в середине апреля президент НСА Корней Биждов. В частности, НСА предлагает ввести единые стандарты заключения договоров, осуществления выплат, методики расчета тарифов, а также вывести господдержку агрострахования из единой субсидии в отдельную статью. «Субсидий часто не хватает даже на проведение посевных работ, в таких условиях уже не до страхования», — пояснял Биждов. Кроме того, обсуждается поправка законодательного закрепления сроков предоставления бюджетных субсидий на агрострахование.



Минсельхоз, в свою очередь, объясняет снижение площади застрахованных посевов мероприятиями Банка России по оздоровлению рынка страхования, в результате чего в 2015—2016 годах прекратили свою деятельность в агростраховании 28 страховых организаций. «Недостаточное присутствие страховых компаний в регионах страны, низкий уровень выплат страхового возмещения за предыдущие годы приводит к недоверию сельскохозяйственных товаропроизводителей к страхованию и нежеланию заключать договоры страхования, что в целом тормозит развитие агрострахования», — говорится в справке министерства, подготовленной к заседанию итоговой коллегии 7 апреля.



По данным Минсельхоза, в 2016 году удельный вес застрахованных с господдержкой посевов сократился на 54% к уровню 2015 года, они составили 5% в общей посевной (посадочной) площади. В течение минувшего года в связи с неблагоприятными погодными условиями режим чрезвычайной ситуации вводился на территории 17 российских регионов, однако только 11 из них прошли экспертную оценку, следует из справки Минсельхоза. Общий ущерб в этих 11 регионах составил 2,12 млрд руб.

