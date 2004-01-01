В ряде регионов кампания по страхованию весеннего сева может быть сорвана, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА), проанализировав поступающую от них информацию. Причина — включение господдержки агрострахования в «единую» субсидию.



По состоянию на 27 марта Белгородская и Самарская области, а также Краснодарский край сообщили, что у них фактически нет возможности выделить субсидии на возмещение части страховых премий. «Органы АПК, вероятно, не смогут оказать господдержку застрахованным аграриям, так как выделенных на 2017 год средств «единой» субсидии не хватает на все включенные в нее направления, — комментирует президент НСА Корней Биждов. — В условиях дефицита средств они вынуждены в первую очередь направлять господдержку на приоритетные направления, связанные с непосредственным производством запланированных объемов сельхозпродукции». По его словам, это нивелирует работу региональных агроведомств по развитию системы страховой защиты в сельском хозяйстве.



Регионы, сообщившие о невозможности поддержать агрострахование, по данным НСА, несколько лет активно развивали этот сегмент. По итогам 2016 года Краснодарский край стал лидером страны по объему собранной премии по договорам агрострахования (около 1,5 млрд руб.), здесь было застраховано почти 0,5 млн га посевов. Белгородская область заняла четвертое место, собрав около 800 млн руб. премии. Местные аграрии застраховали 160 тыс. га посевов и 658 тыс. условных голов скота — по уровню обеспечения страховой защитой сельхозживотных область стала первой в России. Самарская область по итогам 2016-го стала восьмой в стране по сумме собранной страховой премии (445 млн руб.), здесь было застраховано 263 тыс. га. Во всех этих регионах преобладало страхование с господдержкой, на долю коммерческих договоров приходилось не более 8% премии.



Ранее союз выступал за то, чтобы агрострахование стало отдельным направлением господдержки со своими целевыми показателями, также предлагался вариант сделать его «защищенным», чтобы региональные агроведомства не могли самостоятельно перераспределять деньги с субсидирования страхования на другие цели. Сейчас НСА продолжает настаивать на выведении поддержки страхования из «единой» субсидии. Ситуация развивается именно по указанному союзом негативному сценарию, подчеркивает Биждов. «Регионы вынуждены направлять основные федеральные средства на исполнение текущих целей по производству продукции, так как именно они указаны в качестве приоритетных, — говорит он. — Такие стратегические долгосрочные задачи как обеспечение финансовой стабильности предприятий в случае природных бедствий, повышение доступа сельхозбизнеса к кредитам и инвестициям, которые решает агрострахование во всем мире, а также снижение нагрузки на федеральный бюджет в случае ЧС, тем самым де-факто признаны лишенными значения для государства». В этом году, по данным Минсельхоза, на субсидирование агрострахования предусмотрено 4,3 млрд руб., на компенсацию ущерба в случае ЧС в бюджете заложено 3,38 млрд руб.



С этого года на федеральном уровне сохранены крупные направления господдержки: инвестиционные кредиты, льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат (САРЕХ), несвязанная поддержка и финансирование федеральных целевых программ мелиорации сельскохозяйственных земель и развития сельских территорий. Остальные 54 субсидии регионы получили в виде «единой» субсидии — эти деньги они могут распределять самостоятельно, учитывая свои особенности. Как ранее говорил «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин, это «тонкая настройка господдержки». Регионы смогут оперативно перераспределять средства между направлениями в зависимости от потребностей. Это обеспечит эффективное использование финансовых ресурсов — если где-то будет излишек, то легко можно передать его туда, где не хватает. «С одной стороны, мы упрощаем получение средств, убираем бюрократические препоны, с другой — даем возможность региональным властям тонко настроить господдержку: из Москвы вы никогда не увидите множество мелких направлений, — отмечал Кузин. — Попытка учесть все нюансы регионов привела к тому, что появилось такое огромное количество субсидий, которыми стало невозможно управлять».

