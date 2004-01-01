На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о реализации в Тульской области инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса площадью 100 га. Как сообщает пресс-служба областного правительства, подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Дюмин и представитель компании «Агрохолдинг Суворовский» Бахтиер Фазылов.



Тепличный комплекс по производству томатов, огурцов, перца и салата планируется разместить на территории Щекинского района. Объем инвестиций составит 24 млрд руб. После ввода объекта в эксплуатацию, как ожидается, будет создано 1,3 тыс. рабочих мест. Как подчеркнул Алексей Дюмин, комбинат станет одним из крупнейших тепличных комплексов в стране.



Ни объемы производства, ни предполагаемые сроки строительства не уточняются. Представитель группы «Воловский бройлер», в которую входит «Агрохолдинг Суворовский», не смогла прокомментировать «Агроинвестору» планы компании по строительству теплиц. Первая очередь предполагает возведение 20 га теплиц мощностью около 15 тыс. т продукции в год, знает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Воловский бройлер» рассчитывает использовать светокультуру, заняв половину площадей томатом, половину — огурцом. Строительство планировалось начать уже летом 2017 года, но, насколько я знаю, кредитная линия у них еще не одобрена», — рассказала «Агроинвестору» Решетникова. Весь проект в 100 га предполагается реализовать до 2020 года в несколько этапов. «Кроме «Воловского бройлера» ранее и другие игроки заявляли проекты на 100 га, однако немногие из них реализуются. А если строительство и идет, то исключительно поэтапно», — пояснила Решетникова. В частности, о планах возведения 100 га теплиц для выращивания томатов, огурцов и салата заявляла группа «Русагро», однако в ноябре 2016-го компания объявила о заморозке проекта из-за недостаточного уровня господдержки.



При этом для Тульской области тепличный проект подобного масштаба будет избыточным, добавляет Решетникова. «Сейчас в регионе уже есть тепличный комплекс — «Новомосковский» (входит в «Фабрику овощей»), выращивающий овощи примерно на 9 га. Однако «Воловский бройлер» изначально нацелен на поставки овощей в Москву и Санкт-Петербург, и с этой точки зрения он, безусловно, будет актуальным и востребованным», — сказала эксперт. Год назад, в ходе предыдущего ПМЭФ, было заявлено о строительстве в Тульской области тепличного комплекса на 80 га с интеллектуальной системой досвечивания, стоимость проекта также оценивалась в 24 млрд руб. Инвестором проекта выступает «Эко-Культура», которая кроме непосредственно теплиц планирует возвести в регионе распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции. Предполагаемый объем производимой продукции — 56,85 тыс. т томатов в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2018−2020 годы. Однако к реализации проекта «Эко-Культура» пока не приступила.



ООО «Воловский бройлер» создано в 2011 году и принадлежит кипрской компании «Рилвес лимитед», уставный капитал — 901 млн руб., следует из данных kartoteka.ru. По итогам 2015 года выручка компании составила 10,2 млн руб. против 9,3 млн руб. годом ранее, чистый убыток в 2015 году составил 17,5 млн руб., увеличившись с 2,7 млн руб. в 2014-м. Краткосрочные обязательства компании на конец 2015 года составляли около 1,3 млрд руб., долгосрочные — 1 млрд руб. В октябре прошлого года «Воловский бройлер» запустил в Тульской области мясоперерабатывающий комплекс стоимостью 5 млрд руб. и мощностью до 51 тыс. т куриного мяса в год. В октябре 2016-го был создан «Агрохолдинг Суворовский» с уставным капиталом в 10 тыс. руб., основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных агрокультур и грибов. Бахтиер Фазылов является владельцем 30% «Воловского комбикормового завода» и 30% «Воловского маслоэкстракционного завода».



По итогам 2016 года валовой сбор овощей закрытого грунта в России составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го. По данным Минсельхоза, в прошлом году Россия сократила ввоз всех видов овощей примерно на 500 тыс. т до 1,16 млн т. Как сообщил «Интерфаксу» на ПМЭФ глава агроведомства Александр Ткачев, за год мощность тепличных комплексов в стране увеличена на 35%, и в течение трех-пяти лет российские овощеводы смогут полностью заместить импорт томатов при сохранении ограничений на поставки из Турции. Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает введение в действие 1,23 тыс. га построенных и модернизированных теплиц к 2020 году. В 2016 году, по данным Минсельхоза, было отобрано и профинансировано 24 инвестпроекта по строительству и модернизации тепличных комплексов общей площадью 171,4 га.

