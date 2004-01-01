В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Ярославской области планирует подписать четыре соглашения о намерениях по сотрудничеству в сфере АПК на сумму около 7 млрд руб., рассказала «Агроинвестору» представитель администрации региона.



Самый крупный проект реализует «Холдинг Полимер» совместно с «Корпорацией развития Ярославской области». Они построят тепличный комплекс площадью 20 га, вложив 5 млрд руб. В московскую группу «Холдинг Полимер» входит Орловский трубоизоляционный завод. В прошлом году компания заявила о планах возведения тепличного комплекса в Орловской области на 14 га за 3 млрд руб. Проект «АПК Новикъ» также реализуется в партнерстве с региональной корпорацией развития.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Ярославской области собрали 19,1 тыс. т овощей закрытого грунта, по сравнению с 2015 годом их производство в регионе увеличилось на 38,4%. Тепличное овощеводство — одно из приоритетных направлений развития АПК области, в частности, «Тепличный комбинат Ярославский» в прошлом году вложил 761 млн руб. в строительство дополнительных 3 га теплиц. Мощность проекта — 3,8 тыс. т огурцов в год. В этом году предприятие продолжает наращивать производство и возводит зимние теплицы с досветкой и гидропонной технологией на 8,6 га.



Второй проект, соглашение о котором будет подписано в Санкт-Петербурге, реализует агрофирма «Пахма». Она вложит не менее 1 млрд руб. в строительство молочно-товарной фермы на 2 тыс. дойных коров мощностью 18 тыс. т молока в год. Компания — одно из крупнейших сельхозпредприятий Ярославской области, она выращивать картофель и овощи в открытом грунте, а также производит 7,6 тыс. т молока в год, говорится на сайте «Пахмы». Также у нее есть молокоперерабатывающий цех мощностью около 2 тыс. т молока в год, в перспективе его планируется реконструировать, расширив производительность до 7,5 тыс. т.



«Пошехонский рыбозавод» и правительство региона на ПМЭФ заключат соглашение о реализации проекта полносистемного производство товарной форели объемом 500 т в год. Инвестиции составят 484 млн руб. Комплекс должен обеспечить сырьем завод, который специализируется на традиционных технологиях обработки рыбы и морепродуктов: заморозке, вяление, холодном и горячем копчении, солении, а также выпускает снековую продукцию из речной и океанической рыбы. Сейчас «Пошехонский рыбозавод» арендует 41,3 тыс. га акватории Рыбинского водохранилища.



Еще одно соглашение правительство Ярославской области заключит с компанией B Invest и «Тепличным комбинатом Григорьевский». Инвесторы намерены вложить 500 млн руб. в создание высокотехнологичного предприятия по круглогодичному выращиванию ягод. Комплекс будет производить 225 т клубники, 132 т малины и 155 т ежевики в год, уточнила «Агроинвестору» представитель регионального правительства. Предприятие будет создано с привлечением иностранных инвестиций, ранее подобных проектов в области не было, отмечает она. Группа B Invest объединяет ведущих итальянских производителей тепличных технологий.



В Ярославской области реализуется программа социально-экономического развития «10 точек роста», одним из приоритетных направлений которой является развитие агропромышленного комплекса. Наиболее активно здесь развиваются птицеводство, молочное и мясное животноводство, органическое земледелие, овощеводство защищенного грунта, репродукция и генетика, а также аквакультура и льноводство.

