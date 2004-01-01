«Русагро» (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) намерена в этом году закончить первый этап дальневосточного проекта, в результате объем производства составит 100 тыс. т свинины. Об этом сообщил председатель совета директор группы «Русагро» Вадим Мошкович на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». «Первая фаза направлена на обеспечение внутреннего рынка. Мы произведем 100 тыс. т свинины и заместим все мясо, которое везется из-за границы либо из центральной части России», — сказал он.



Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от открытия экспортных рынков, отметил он. «Мы можем уже сейчас инвестировать в 300−400 тыс. т свинины. Китай, как вы знаете, потребляет 53−55 млн т. И мы не видим логистически ни одного конкурента [у «Русагро"]", — сказал он. В то же время, констатировал Мошкович, Китай на сегодняшний день закрыт для российского мяса. «Факторами-ограничителями, которые существуют на рынке, является ситуация с болезнями животными, их неконтролируемым распространением. Здесь, я считаю, государство не уделяет должного внимания, и без этого мы можем потерять те инвестиции, которые планируются в мясном секторе», — подчеркнул он.



«Проблема экспорта в Китай — это внутренняя проблема самой России, связанная в первую очередь, с африканской чумой свиней», — в свою очередь, признал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. В то же время, отметил он, подвижки в вопросе открытия китайского рынка есть. «Самое важное — это то, что китайские партнеры согласились применить по отношению к производству на территории России принцип регионализации и компартментализации. В конце прошлого года они официально подтвердили нам такую позицию. В течение этого года это нужно практически реализовать», — сказал Левин, заметив, что Китай является очень тяжелым и небыстрым партнером, «въедливым и дотошным».



Переговоры об открытии китайского рынка ведутся уже не первый год, однако в последнее время этот процесс затормозился, ранее говорил «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, практически никаких позитивных сдвигов за последние несколько месяцев не происходило. В том числе это связано с серией вспышек птичьего гриппа в России и неблагополучной ситуацией с африканской чумой свиней. «Но и по говядине дело стоит практически замороженным», — констатировал эксперт.



Проект строительства свиноводческого комлпекса «Русагро» реализует в Приморском крае. Как сообщало в конце 2016 года Минвостокразвития, общая стоимость проекта — около 40 млрд руб., включая развитие кормовой базы. Из этих средств 5 млрд руб. составят инвестиции Фонда развития Дальнего Востока. Компания приступила к строительству двух свинокомплексов. Кроме того, в августе 2016-го холдинг начал возведение крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна и комбикормового завода в Приморском крае. Как говорится в годовом отчете компании, в 2017 году была одобрена новая конфигурация проекта, предполагающая строительство шести свинокомплексов общей мощностью 64 тыс. т свинины в живом весе в год. В апреле Мошкович заявлял, что еще $1 млрд группа готова вложить на Дальнем Востоке в новый проект по переработке молока. В течение 2016 года земельный фонд «Русагро» в Приморском крае вырос в три раза до 86 тыс. га.

