Новороссийский морской торговый порт (НМТП) заключил меморандум о взаимодействии с Cargill и ПКФ «Профит» (представляет интересы группы НМЖК и международного зернотрейдера Wilmar International) при строительстве терминала по перевалке растительных масел в порту Новороссийск. Как говорится в ежеквартальной отчетности «Транснефти» (владеет 50,1% НМТП), документ подписан 6 июня. Представители НМЖК и Cargill сообщили «Агроинвестору», что информацию о подписании меморандума не комментируют.



Терминал планируется возвести на площадях вагоноремонтного завода «Вагонреммаш», на покупку которого НМТП потратил 1,64 млрд руб. «Территория завода будет использована для строительства терминала по перевалке растительных масел», — сказано в отчете «Транснефти» за второй квартал 2017 года. Там отмечается, что технологически этот проект связан с возведением комплекса по переработке соевых бобов.



В 2015 грузооборот порта Новороссийск по растительным маслам составил 217 тыс. т, в 2014-м — 290 тыс. т, указано в программе инновационного развития группы НМТП на 2016−2020 годы. В 2016 году объем перевалки растительных масел оценивался в 250 тыс. т, такие же объемы прогнозируются на 2017−2020 годы. «Маркетинг показывает устойчивый рост производства растительного (экспорт) и потребления пальмового (импорт) масел. Прогнозируется прирост годового объема перевалки к 2020 году на 1 млн т», — говорится в программе. В соответствии с ней, реализация проекта, включающего строительство емкостей, трубопроводов и завода первичной переработки растительного масла, запланирована на 2017−2019 годы. Возведение терминала позволит увеличить объемы перевалки масла до 1,5 млн т/год, объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб., указано в программе.



В 2013 году НМТП уже заявлял о возведении маслоналивного терминала в партнерстве с Объединенной зерновой компанией мощностью 2 млн т/год, однако проект так и не был осуществлен. При этом единственной альтернативой отправки масла в Азово-Черноморском бассейне в настоящее время является терминал «Эфко» в Тамани, отмечается в программе развития НМТП. Его мощность составляет около 1,2 млн т/год и, как указано на сайте «Эфко», подсолнечное масло экспортируется более чем в 10 стран, включая Италию, Испанию, Нидерланды, Египет, Турцию, Саудовскую Аравию и т. д. По итогам 2016 года группа занимала третье место в России по объемам экспорта подсолнечного масла.



По данным Масложирового союза России, в 2016 году в России произведено 4,1 млн т масла из семян подсолнечника. Крупнейшими переработчиками являются «Юг Руси» (доля рынка 12%), «Эфко» (10%), «Солнечные продукты» (9%). НМЖК находится на шестом месте с долей в 6%. Cargill, в свою очередь, входит в топ-5 игроков на рынке бутилированного подсолнечного масла с долей в 6,5%, в 2016-м компания подписала инвестиционное соглашение с правительством Тульской области о расширении производства масел и жиров на комплексе в городе Ефремове.



Экспорт подсолнечного масла в 2016 году составил 1,7 млн т — 1,33 млн т наливом и 380 тыс. т фасованного, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «В этом году экспорт уйдет за 2 млн т», — прогнозирует он. В то же время, по его мнению, проблем с инфраструктурой по экспорту масла и шрота на данный момент нет. «Основная проблема сейчас в нехватке сырья. Только когда будет кратное наращивание экспорта масла и шрота, тогда можно будет говорить о необходимости расширения портовых мощностей. Поэтому проект терминала в Новороссийске — это, наверное, не перекрытие дефицита, а, скорее, некая оптимизация, которую игроки хотят сделать», — отметил он.



По данным аналитического центра «СовЭкон», с октября 2016 года по июль 2017 года из России вывезены рекордные 1,7 млн т подсолнечного масла, что на 42% больше аналогичного периода сезона-2015/16. По итогам текущего сезона экспорт может впервые в истории страны достичь 2 млн т. «Высоких темпов экспорта можно ожидать и в новом сезоне. Урожай подсолнечника может повторить или даже превысить рекорд 2016 года в 11 млн т», — говорится в комментарии центра. Уровень экспортных цен на масло из подсолнечника нового урожая сейчас в районе $740−750/т (поставка октябрь-ноябрь) против текущих $740/т.

