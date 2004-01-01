«Русская аквакультура», основным владельцем которой является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, объявила о закрытии сделки по приобретению норвежской компании Olden Oppdrettsanlegg AS, которая занимается производством малька радужной форели и смолта (малька атлантического лосося). Как говорится в сообщении российской компании, первый посадочный материал с завода планируется получить в 2018 году.



У Olden Oppdrettsanlegg есть лицензия на производство 2 млн штук смолта ежегодно. Предприятия работает с 1995 года и в течение последних лет было одним из ключевых поставщиков «Русской аквакультуры». «Этот шаг позволит компании перенять технологии и многолетний опыт норвежских специалистов для реализации планов по строительству собственного смолтового завода в России», — говорится в сообщении.



Это уже второй норвежский актив по производству посадочного материала, приобретенный «Русской аквакультурой». Ранее в этом году был куплен завод Villa Smolt с лицензией на производство до 5 млн штук смолта ежегодно. Как и в случае с Olden Oppdrettsanlegg, первых мальков планируется поставить в Россию в 2018-м. Как полагает гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов, два актива позволят обеспечить значительную часть потребностей компании в посадочном материале, «что в значительной степени укрепит рыночные позиции и снизит операционные и биологические риски».



Норвегия является мировым лидером в выращивании атлантического лосося, в 2016 году в стране было произведено 1,17 млн т этого вида рыбы. И, как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов, российское производство скопировано с норвежского образца. Так, мальки ценных пород рыб закупаются за рубежом, как и оборудование, для налаживания которого приглашаются норвежские специалисты. Поэтому собственная база по выращиванию смолта позволит «Русской аквакультуре» выстроить производственную цепочку, планировать свое развитие и «более уверенно себя чувствовать, в том числе в изменяющихся политических условиях и при скачках курса валют», отмечал Аронов. В середине 2014 года мальки лосося и форели попали под продовольственное эмбарго, введенное правительством России в отношении ряда стран, в том числе Норвегии, в результате чего ввоз посадочного материала был на некоторое время приостановлен.



«Русская аквакультура» (до февраля 2015 года — «Русское море»), крупнейший в стране производитель аквакультурной красной рыбы, занимается выращиванием радужной форели в Карелии и атлантического лосося в Мурманской области. Как говорится в отчете компании за второе полугодие, основным владельцем является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, которому принадлежит 47,85% акций, еще 23,52% — у совладельца «Самолет девелопмент» Михаила Кенина, 23,39% — у УК «Свиньин и партнеры». У «Русской аквакультуры» 29 участков в карельских озерах и акваториях Баренцева и Белого морей. Как ранее рассказывал «Агроинвестору» представитель «Русской аквакультуры», ежегодно группа приобретает около 4 млн штук смолта.



В 2015 году компания столкнулась с убытками из-за гибели рыбы на фермах в Баренцевом море. В результате заболевания более 70% рыбы, планировавшейся к съему и реализации в 2015—2016 годах, было потеряно, говорится в годовом отчете компании. Чистый убыток по итогам 2015 года составил 1,3 млрд руб. В 2016 году объем реализованной продукции составил 5,3 тыс. т (в 2015-м — 2,7 тыс. т), совокупная биомасса на фермах на конец 2016 года составляла 10,5 тыс. т. Стратегическая цель «Русской аквакультуры» — выход на производство 25−30 тыс. т товарной красной рыбы к 2025 году. Кроме того, компания планирует построить завод по производству смолта в Мурманске ежегодной мощностью 12 млн штук, стоимость проекта оценивалась в 4 млрд руб. По итогам первого полугодия 2017 года объем реализации рыбы вырос в восемь раз до 6,9 тыс. т, отчиталась ранее «Русская аквакультура». Выручка компании в первом полугодии увеличилась в 11 раз к аналогичному периоду прошлом года до 3,34 млрд руб. Чистая прибыль по продолжающейся деятельности в первом полугодии составила 57,7 млн руб. по сравнению с убытком 88 млн руб. в первой половине 2016-го.

