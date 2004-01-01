«Русагро» вложит 12 млрд рублей в производство птицы

Группа «Русагро» намерена вложить не менее 12 млрд руб. в реализацию инвестпроекта по производству куриного мяса в Приморском крае. Об этом гендиректор компании Максим Басов рассказал во время встречи с врио губернатора края Андреем Тарасенко, сообщает пресс-служба администрации региона.



В целом инвестиции «Русагро» в производство мяса в Приморье должны составить 41 млрд руб., из которых 29 млрд руб. будет потрачено на свиноводческий проект, реализуемый в ТОР «Михайловский». «Всего будет построено семь комплексов по три тысячи свиноматок каждый, а также современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. Уже в мае этого года будут завезены племенные свиньи, на полную мощность предприятие выйдет в начале 2020 года», — рассказал Басов. Также, согласно сообщению, на встрече обсуждались возможности развития молочного животноводства в Приморском крае и строительство завода по производству соевого изолята в Уссурийске.



О том, что «Русагро» рассматривает возможность начать производить птицу, Басов говорил еще летом 2017 года. В интервью RNS топ-менеджер заявлял, что прорабатывается проект создания комплекса мощностью 80−100 тыс. т бройлера в год, в который компания готова вложить 20 млрд руб. Тогда Басов говорил, что инвестпроект будет представлен на совете директоров группы до конца этого года. Представитель «Русагро» сообщила «Агроинвестору», что «проект пока прорабатывается», отказавшись раскрыть его детали.



«Русагро» на протяжении нескольких лет рассматривает возможность вхождения в птицеводческий бизнес. Так, в декабре 2015-го группа купила миноритарную долю акций птицефабрики «Уралбройлер» («Здоровая ферма»), рассчитывая в течение двух месяцев стать владельцем 100% предприятия. Однако две недели спустя отказалась от своих планов, сославшись на невозможность согласовать с продавцом окончательные условия сделки. В результате договор был расторгнут, а миноритарные доли возвращены продавцу. Также холдинг Вадима Мошковича рассчитывал приобрести комплекс «Михайловский бройлер» в Приморском крае. В 2009—2010 годах чиновники Самарской и Тамбовской областей говорили, что «Русагро» намерена построить в регионах птицефабрики. Компания действительно думала об этом, но тогда решение не было принято, пояснял Басов. В декабре 2016-го «Русагро» подписала с японской корпорации Mitsui меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут реализованы девять проектов по выходу на японский рынок сельхозпродукции, в том числе куриного мяса, рассказывал Басов.



По данным Росстата, в 2016 году производство птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах России составило 6,2 млн т, что на 2,3% больше уровня 2015 года. При этом в Приморском крае было выпущено лишь 27 тыс. т — 0,4% от общероссийского объема. В Приморье сейчас существует дефицит современных птицеводческих мощностей, поэтому «Русагро» не придется биться за место на рынке, констатирует исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Из крупных предприятий в регионе — лишь «Михайловский бройлер», мощности остальных существенно ниже, поэтому с точки зрения охлажденного мяса птицы рынок ненасыщенный. Следствием этого является ценовой диспаритет — в регионе птица дороже процентов на 30−35 по сравнению с центральными регионами страны», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. Кроме того, в регионе ограниченное предложение охлажденного мяса птицы на полке. «На сегодняшний момент доля охлажденной птицы в местном ритейле составляет всего 23−27%, при том, что в ЦФО ее доля превышает 83%", — добавил он.



В то же время эксперт заметил, что одной из особенностей региона являются большие расстояния, на которых нужно соблюдать цепочку холода. «"Русагро» же в случае реализации проекта сможет выйти на хорошие сроки годности и обеспечить температурный режим, благодаря чему группа сможет покрывать большую географию поставок. Кроме того, в Приморском регионе сейчас активно развивается сетевой ритейл, в который привлекаются специалисты из центральной части страны, знающие, как выстраивать отношения с производителями мяса», — сказал Корнеев. Что касается экспорта, то это будет зависеть от развития ситуации с регионализацией и открытием азиатских рынков, напоминает он. «В любом случае «Русагро» выходит на не просто на дефицитный локальный рынок, а на рынок, где объем среднедушевого потребления мяса превышает среднероссийский на 4−5%. А дальше, масштабируя проект, они могут либо усилить свое присутствие, либо выходить на внешний рынок. Но, конечно, реализуя такой проект, держать в голове возможность выхода на экспорт, в первую очередь на рынок Китая, абсолютно логично», — полагает Корнеев.



Группа «Русагро», согласно составленным «Агроинвестором» рейтингам, является девятым в стране производителем мяса по итогам 2016 года и восьмым производителем комбикормов. По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову, к концу июля Басов увеличил свою долю до 7,2%. По итогам девяти месяцев 2017 года чистая прибыль «Русагро» упала на 72% до 3,1 млрд руб., выручка — на 1% до 54,8 млрд руб., EBITDA снизилась на 26% до 8,5 млрд руб. Общий долг «Русагро» в январе-сентябре вырос на 4% до 46,4 млрд руб. Как отмечал Басов на конференции «Агрохолдинги России — 2017» в декабре, единственный растущий бизнес в этом году связан с производством животных белков: мяса птицы, свинины и молока. По словам топ-менеджера, в 2018 году в птицеводстве может произойти резкое снижение цены, а свиноводство еще пару лет позволит иметь дополнительную прибыль.

