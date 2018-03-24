Автодилер Major расширяет агропроект

Совладельцы автодилера Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин купили 2 тыс. га земли для своего мясомолочного комплекса в Подмосковье, чтобы расширить стадо КРС и запустить птицеводческий сегмент, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. Также, по его словам, в этом году бизнесмены уже приобрели 1,5 тыс га, увеличив земельный банк до 3,5 тыс. га.



В 2017 году созданная бизнесменами компания «Шульгино» купила молочную ферму на 1,7 тыс. голов КРС в Волоколамском районе Московской области. Как ранее писал «Агроинвестор», в октябре прошлого года инвесторы договорились с властями региона вложить 1,5 млрд руб. в строительство животноводческого комплекса. Тогда администрация Волоколамского района сообщала, что в планах предприятия закупка 130 коров, ферма должна была производить более 3,5 т молока в сутки. Также «Шульгино» планировала завести коз и овец альпийских пород, чтобы производить различные виды сыров. В сентябре на территории комплекса шло строительство цеха глубокой переработки, цеха производства полуфабрикатов и колбасных изделий.



«Целью проекта является создание комплекса молочного животноводства и переработки молока, мяса и производства сыров, — говорится в отчете главы Волоколамского района Евгения Гаврилова о проделанной в 2017 году работе.



В настоящее время в «Шульгино» имеется 412 голов крупного рогатого скота, построено уже три фермы, начато производство молока и мяса. В планах предприятия выпускать порядка полутора тысяч тонн молока в год». По данным источника «Коммерсанта», дойное стадо комплекса составит 220 коров и около 150 коз и овец. Проектная мощность молочного завода составит 3,6 тыс. т сырья в год. На откормочных площадках будет содержаться 1 тыс. голов КРС, примерно столько же овец и коз, а также 5 тыс. бройлеров, уток и индеек. Мясоперерабатывающее предприятие будет выпускать до 1,1 тыс. т готовой продукции в год — стейки и сырокопченые колбасы. Инвестиции в проект источник издания оценил в 2 млрд руб.



Период стагнации на рынке и снижения спроса — хорошее время для входа в агробизнес — можно получить хороший актив за адекватную цену, считает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Непрофильных инвесторов сельхозземли сейчас могут привлекать, только если они планируют заниматься сельхозпроизводством, чтобы получать доход, или если есть намерение перевести участки в другую категорию и, например, строить объекты недвижимости, уверен директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. «Те времена, когда землю покупали для того, чтобы потом перепродать дороже, прошли и, думаю, уже не вернутся, поскольку перепродавать их некому», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В отличие от автомобильных салонов сельхозземли менее подвержены макроэкономическим рискам и могут выглядеть гораздо более надежными активами в глазах инвесторов, говорил ранее «Агроинвестору» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Земля — сама по себе значимый фундаментальный актив», — уверен он.



Мясо-молочный комплекс «Шульгино» — не первый проект автодилеров в России. Так, в 2014 году автомобильная группа «Авилон» Александра Варшавского основала агрохолдинг «Агро-Инвест», который специализируется на овощеводстве закрытого грунта. Как пояснял «Агроинвестору» представитель компании, инвесторы выбрали этот сектор «в надежде на быструю окупаемость».



По данным kartoteka.ru, ООО «Шульгино» зарегистрировано в январе 2016 года с уставным капиталом 100 тыс. руб., основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. 85% компании принадлежит Павлу Абросимову, который считается одним из основных владельцев автомобильного дилера Major (в частности, он владеет 50% «Мейджор холдинг», 100% «Мэйджор автосервис», «Мэйджор сервис Балтия», «Мэйджор сервис Балтия» и т. д. ). Оставшиеся 15% «Шульгино» находятся у Дмитрия Канарейкина, который является гендиректором агропредприятия и совладельцем структур, связанных с холдингом Major. Компании «Шульгино» с августа 2017 года принадлежит 100% «Агрофермы Авангард», также расположенной в Волоколамском районе и ранее входившей в «Агрохолдинг Авангард». С декабря прошлого года компания также является учредителем ООО «Альбатрос», основной вид деятельности которого выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных агрокультур. Руководителем компании тоже является Канарейкин.



Major — официальный дилер 39 марок автомобилей. По подсчетам «Автобизнесревю», в 2016 году оборот компании составил 100 млрд руб., что позволило ей стать второй среди российских дилеров после «Рольфа».

