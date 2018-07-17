Инвестор вложит 5 млрд рублей в переработку льна в Тульской области

Компания «Родниковое поле» намерена реализовать на территории Тульской области проект по выращиванию и переработке льна общей стоимостью 5 млрд руб. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал гендиректор компании Сергей Бочаров на выездном совещании, которое провел губернатор Алексей Дюмин с руководителями аграрных предприятий.



Проект предполагает производство элитных семян льна, выращивание льна на территории Тульской области и открытие 10 заводов по его переработке. По словам Бочарова, при выходе предприятий на проектную мощность будет создано до 2 тыс. рабочих мест. Расчетный срок реализации проекта — пять лет. «В случае, если проект получит государственную поддержку, то этот срок можно сократить до трех-четырех лет», — добавил Бочаров. Когда именно будет дан старт проекту, он не уточнил.



Возделывание льна не является традиционным направлением в сельском хозяйстве Тульской области. В 2017 году Росстат не зафиксировал посевов льна-долгунца в регионе. В этом году «Родниковое поле» впервые посеяла 320 га этой агрокультуры. Как отметил Алексей Дюмин, проект относится к категории импортозамещающих и интересен для области. По его словам, продукция переработчиков льна востребована на российском рынке, в том числе на предприятиях оборонного комплекса при производстве пороха.



По данным kartoteka.ru, ООО «Родниковое поле» зарегистрировано в марте 2016 года в Тульской области, основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Единственный владелец компании — гендиректор подмосковной фармацевтической компании «Ф-Синтез» Николай Уваров.



Развитие льняной отрасли объявлено Минсельхозом одним из приоритетных направлений поддержки АПК. Согласно поставленной задаче, к 2025 году посевные площади льна-долгунца должны вырасти в 1,7 раза до 80 тыс. га, а производство льноволокна — на треть уже к 2020 году. Для реализации этих планов Минсельхозом предусмотрен ряд мер поддержки льняной отрасли, в том числе возмещение 50% затрат на создание и модернизацию предприятий льняного комплекса, льготные ставки краткосрочных и долгосрочных кредитов, несвязанная поддержка выращивания льна — 10 тыс. руб. на 1 га посевов. В ближайшие три года господдержка льноводческой отрасли составит 22 млрд руб.



Такие меры федеральной господдержки наряду с региональной поддержкой инвестиционной деятельности (льгота по на имущество, снижение ставки по налогу на прибыль) делают льняную отрасль очень привлекательной для инвестиций, констатирует руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. При этом ряда проблем, существующих в отрасли, инвесторам удастся избежать. «Основные проблемы отрасли — незаинтересованность сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в выращивании льна и его низкое качество — будут решены в данном проекте за счет глубокой вертикальной интеграции, подразумевающей и собственное семеноводство, и собственное выращивание льна», — прокомментировал Никиточкин «Агроинвестору». В результате, по его словам, у проекта остается только одна проблемная зона — сбыт готовой продукции, спрос на которую в России невелик. «Судя по количеству заводов проекта, лен предполагается перерабатывать в технические ткани/нетканые материалы и реализовывать продукцию в государственные учреждения, корпорации, как это делает АПК «Вологодчина» (компания внедряет технологии углубленной переработки льносырья в изделия медицинского назначения). В таком случае перспективы данного проекта очень хорошие. В случае производства продукции гражданского назначения и последующих розничных продаж проект будет иметь неочевидные перспективы, как целый ряд ранее заявленных, но нереализованных проектов в льняной отрасли», — отметил Никиточкин.



По данным Росстата, посевные площади льна-долгунца в России падают все последние годы, в прошлом году они сократились еще на 2% до 47,5 тыс. га. Валовой сбор льна-долгунца в прошлом году в переводе на волокно составил 38,8 тыс. т, что на 5,9% ниже показателя 2016-го, а пеньковолокна — на 34% до 0,41 тыс. т. Таким образом, в целом производство льно-и пеньковолокна оказалось на 2,6 тыс. т меньше по сравнению с 2016-м и на 4,4 тыс. т ниже целевого индикатора госпрограммы. Снижение показателей Минсельхоз объяснял «низкой доходностью производства этого вида продукции и ухудшением финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей». После разработки меры поддержки отрасли был объявлен ряд проектов в льняной отрасли. Один из них — проект компании «Русский лен» (входит в холдинг «Промагро») по строительству завода по переработке льна-долгунца в Смоленской области стоимостью 2 млрд руб. Неназванный инвестор также намерен вложить 250 млн руб. в развитие производства льна в Удмуртии. По данным Минсельхоза региона, проектирование предприятия начнется в 2018 году, также в разы будут увеличены посевы льна-долгунца.

