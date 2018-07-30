Производитель водки Beluga покупает винодельческое хозяйство

Beluga Group, один из крупнейших в России производитель водки и ликеро-водочных изделий, покупает винодельческое хозяйство «Вилла Романов» в Краснодарском крае, сообщает компания. «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления и основного владельца группы Александра Мечетина уточняет, что сделка о приобретении 80% предприятия уже одобрена ФАС.

«Вилла Романов» контролирует 1 тыс. га сельхозземель, в том числе 231 га занято виноградниками. Здесь выращиваются сорта Каберне-Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Рислинг, посаженные в 2009—2013 годах. Терруар «Голубицкая стрелка», где расположены виноградники, — одна из зарегистрированных географических зон для выпуска вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Также в составе компании есть винодельня мощностью 2,5 млн бутылок в год и туристический комплекс. Компания производит вино только из собственного сырья, первый урожай был переработан в 2016 году. Общая площадь подвалов позволяет выдерживать до 2 млн бутылок классического игристого вина. Подземные казы для коллекционных тихих вин рассчитаны на хранение 300 тыс. бутылок. В портфеле компании 11 моносортовых брендов тихих вин. Для развития туристического направления «Вилла Романов» планирует открыть ресторан, отель, археологический музей и музей виноделия, говорится на ее сайте. Сейчас компания проводит экскурсии и дегустации.

По данным kartoteka.ru, ООО «Вилла Романов» зарегистрировано в июле 2016 года, уставной капитал — 178,3 млн руб. 61% предприятия принадлежит Светлане Малаховой, 39% у Андрея Романова. При создании компании ему принадлежало 99,98%. Правопредшественниками «Вилла Романов» в базе указаны «Русский Азов», «Азимут» и «Надлиманное», созданные Романовым в 2006—2007 годах и также занимавшиеся производством вин. «Русский Азов» мощностью около 50 млн бутылок в год в начале 2016-го был продан холдингу «Ариант», сумма сделки оценивалась в 1,5 млрд руб. По данным источника «Коммерсанта», знакомого с условиями продажи «Вилла Романов», ее стоимость превысит $20 млн (более 1,2 млрд руб.). Мечетин уточнил изданию, что после покупки актива Андрей Романов останется партнером проекта.

Покупка «Вилла Романов» позволит Beluga Group выйти в новый сегмент бизнеса — производство премиальных тихих и игристых вин из собственного винограда. Сейчас в портфеле компании есть две марки вин: тихое «Арбатское» и игристое Vogue, которые выпускаются по контракту на предприятии «Кубань-вино» (входит в «Ариант»). Кроме того, группа поставляет вина из Франции, Италии, Испании и других стран. «Нам интересен винный рынок, который демонстрирует уверенный рост. Наш приоритет — премиальное качественное вино, которое мы можем производить в относительно значительных объемах, — комментирует Александр Мечетин (цитата по пресс-релизу компании). — Также нельзя не отметить, что российские вина становятся достойными конкурентами европейских. Мы накопили глубокую экспертизу, работая с лучшими мировыми производителями вин, и можем реализовать ее в собственном проекте». По его словам, дистрибуционная система Beluga Group позволит обеспечить доступную для покупателей цену на вино «Вилла Романов». Цена в рознице составит 0,5−1 тыс. руб. за бутылку. В перспективе группа планирует увеличить площади виноградников и объемы выпуска вин.

Компания «Вилла Романов» достаточно молодая, но перспективная — при выходе на максимальные мощности и грамотной маркетинговой стратегии она способна занять свою нишу на рынке, считает руководитель проектов практики Оценка бизнеса и активов «НЭО Центра» Станислав Мудров. «Конкуренция на рынке вин сейчас очень жесткая, в первую очередь, с иностранными производителями, — обращает внимание он. — Beluga Group с 2014 года занимается реализацией импортных вин и логично, что она усиливает свои позиция в этой отрасли за счет отечественной продукции». Благодаря существующим каналам дистрибуции, узнаваемости брендов, качественной маркетинговой стратегии синергетический эффект сделки может быть вполне достижим, прокомментировал он «Агроинвестору». Стоимость «Вилла Романов» может быть на уровне более $20 млн, уточняет эксперт.

Beluga вряд ли будет стремиться сразу стать одним из лидеров рынка тихого и игристого вина, тем более что мощности покупаемого предприятия небольшие, говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако у компании «Вилла Романов» есть возможности для роста, поскольку у нее на Таманском полуострове 1 тыс. га сельхозземель, а виноградниками занята лишь примерно четверть. «Beluga приобрела очень перспективный к развитию проект с возможностью увеличения производства вин преимущественно премиального сегмента, — отмечает он. — Учитывая политику таможенной службы к импортным винам высокого качества и ростом цен на них, отечественное вино такого качества в умеренной ценовой категории до 1 тыс. руб. за бутылку имеет хорошие шансы в будущем завоевать достаточную долю рынка». По его оценке, стоимость сделки может варьироваться в диапазоне 1−1,2 млрд руб. Это полезная инвестиция с перспективой окупаемости в период до пяти-семи лет, считает Жарский. По его мнению, группа своевременно решила выйти в новый сегмент, поскольку перспективы отечественного рынка качественных вин сейчас хорошие. «Потребители теряют интерес к дешевым винам из виноматериалов, к тому же меняются к лучшему стандарты требований и повышения качества со стороны регуляторов», — поясняет он.



Несмотря на то, что производство вина в России падает, отдельные сегменты виноделия растут: производители активно инвестировали в растениеводство и технологии производства, что позволяет активно вытеснять низкоценовой импорт — особенно на фоне ослабления рубля, обращает внимание аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Думаю, Beluga Group попробует извлечь синергию от сделки, не исключаю выпуск брендированной продукции в высоком и среднем сегменте», — говорит он. Сумма сделки, по его оценке, превысил 1 млрд руб., и может потребовать дополнительных вложений в будущем.

По данным Росстата, в первом полугодии 2018-го производство тихих вин составило 32 млн дал, что на 11,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. На прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев направил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову предложения по развитию виноделия и виноградарства в России. В частности, агроведомство предлагает обеспечить стабильное выделение отрасли господдержки на уровне 3,5 млрд руб. в год против нынешних 1,5 млрд руб.

Beluga Group (прежнее название — «Синергия») — третий по объемам производитель водки в России. В первом полугодии 2018-го компания выпустила 4,06 млн дал продукции под марками «Беленькая», «Мягков», Beluga и др. Отгрузки группы увеличились на 2,5% к аналогичному периоду 2017-го, достигнув 5,66 млн дал. В том числе отгрузки собственной продукции составили 5,19 млн дал — на уровне прошлого года. По итогам 2017-го выручка группы достигла 37,3 млрд руб., EBITDA — 3,62 млрд руб., чистая прибыль — 655 млн руб.

Ранее у «Синергии» были активы в агробизнесе — она занималась растениеводством (под контролем было 125 тыс. га сельхозземель), производством мяса птицы, молочных и мясных продуктов. В 2010-м они были выделены из алкогольного бизнеса в компанию «Пента Агрогруп» («ПентАгро»). В 2014-м компания начала избавляться от непрофильных активов, например, растениеводческий сегмент у нее купила группа «Букет» Владислава Бурова, в которую в частности входит холдинг «Солнечные продукты».