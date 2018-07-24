Патрушев предложил удвоить господдержку виноградарства

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев направил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову предложения по развитию виноделия и виноградарства в России. Как сообщает газета «Известия», в письме руководитель аграрного ведомства предлагает создать дополнительные стимулы и благоприятные условия для российских производителей.

В частности, Минсельхоз предлагает обеспечить стабильное выделение средств господдержки виноградарства в объеме около 3,5 млрд руб. в год, в том числе за счет поступления средств от сбора акцизов. Сейчас госпрограмма развития сельского хозяйства предполагает ежегодное финансирование винодельческой отрасли на уровне 1,5 млрд руб.

Как пояснил «Агроинвестору» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, дополнительные средства предполагается распределить по нескольким статья госпрограммы. «Прежде всего, это увеличение субсидирования посадки и ухода за виноградниками. В этом году мы прогнозируем закладку порядка 5−5,5 тыс. га виноградников, при этом есть возможности значительного увеличения этого показателя», — рассказал Попович. Кроме того, дополнительные средства позволят обеспечить виноградарей льготными кредитами. «Кредитов по субсидируемым процентным ставкам сейчас далеко не всем хватает. Также мы считаем необходимым шире распространить льготные кредиты на технику и оборудование для производства винограда и вина», — отметил Попович.

Одновременно с увеличением господдержки государство должно проводить более активную политику по продвижению продукции отечественного виноделия, уверен Патрушев. По его мнению, необходимо создать оптимальные условия для продажи российских вин через предприятия торговли и общественного питания, а также иные каналы сбыта. В частности, на воздушном и наземном транспорте, в госкомпаниях и органах власти, учреждениях культуры, говорится в обращении к Силуанову. Кроме того, Минсельхоз считает важным сохранить преференциальную акцизную политику в отношении вина, сделанного из отечественного винограда, ввести акциз на виноматериалы и существенно повысить ставки на винные напитки.

«Сегодня существует острая конкуренция с импортными винами на полках магазинов, — комментирует Попович. — Фактически ставки акцизов для всех одинаковы. Есть лишь пониженная ставка акциза на вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и наименованием места происхождения (ЗНМП). Но, во-первых, это новый продукт с пока еще небольшой долей рынка (около 1,5% в 2017-м), а во-вторых, пониженная ставка также признана нарушающей нормы ВТО, и нам в Минфине уже сказали, что с 1 января она будет отменена». В связи с этим эксперт считает необходимым продумать защитные механизмы, не нарушающие нормы ВТО, чтобы поддержать все вино из винограда, выращенного в России. Согласно Налоговому кодексу, сейчас ставка акциза для вина ЗГУ и ЗНМП составляет 5 руб./л, для всего остального — 18 руб./л, для игристых вин — 14 руб./л и 36 руб./л соответственно.

19 июля Патрушев обсуждал вопросы увеличения производства вина с представителями виноградарско-винодельческой отрасли. Как сообщала пресс-служба Минсельхоза, виноградарство и виноделие он назвал одним из приоритетных в работе министерства. Тогда же были озвучены задачи, стоящие перед отраслью: к 2025 году увеличить площади виноградников до 120−140 тыс. га, полностью обеспечить потребности отрасли в отечественном посадочном материале, а также на 80% заместить импортный материал. Таким образом, площади виноградников в ближайшие восемь лет должны вырасти в 1,4−1,6 раза: к концу 2017-го, по данным Росстата, виноградники занимали 87,8 тыс. га, причем за год площадь практически не изменилась (87,6 тыс. га в 2016-м).

Сейчас более половины используемых виноматериалов ввозится из-за рубежа, а отечественным качественным посадочным материалом виноградари обеспечены лишь на треть. В объеме розничных продаж в России на зарубежное тихое вино приходится 50%, на игристое — 21%. В июне предложения по развитию винодельческой отрасли президенту Владимиру Путину передал бизнес-омбудсмен, президент группы «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. В частности, для замещения импорта он предложил ввести сбор на импортное вино, который будет направляться на увеличение площади российских виноградников. По подсчетам Титова, для высаживания виноградников в России потенциально пригодна площадь в 500 тыс. га. «Это всего в два раза меньше, чем нынешняя площадь виноградников в Испании или Франции», — оценил Титов.