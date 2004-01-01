Власти Кубани опасаются перепроизводства винограда

Власти Краснодарского края опасаются, что в ближайшие годы в регионе будет производиться винограда больше, чем могут переработать винные заводы. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает ТАСС. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, за последние три года в крае заложены большие площади виноградников, которые начинают плодоносить. «А перемещать из региона в регион виноград нельзя — производитель вина теряет лицензию», — подчеркнул Коробка.



В связи с этим руководство Кубани намерено стимулировать перераспределение винограда между винными заводами, чтобы отказаться от импортного материала. По словам Коробки, существует еще немало заводов, производящих вино из импортных виноматериалов и готовых взять в переработку отечественное сырье.



Сейчас более половины виноматериалов ввозится в Россию из-за рубежа, говорит замгендиректора СРО «Винодельческий союз» Елена Липатова. «Виноделы готовы при производстве вина перейти на виноград, выращенный в России, и отказаться от ввозимого виноматериала, однако имеющихся посадок винограда недостаточно, чтобы обеспечить виноделов сырьем», — прокомментировала она «Агроинвестору». Липатова отметила, что увеличивающиеся посадки винограда только радуют виноделов, так как производственные мощности заводов по его переработке задействованы не в полном объеме. Более того, по ее словам, согласно действующему законодательству перемещение винограда из одного региона в другой не влечет за собой потери лицензии на вино. «Перерабатывать и производить вина и виноматериалы из винограда, выращенного в другом регионе, законодательством допускается. Исключение здесь составляют лишь вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, для которых снижена ставка акциза», — рассказала Липатова.



Краснодарский край занимает первое место в России по объему производства винограда. В 2016 году в регионе был собран рекордный урожай — 237 тыс. т, что составило 46% от всего полученного в стране винограда. В 2017 году, по данным Коробки, собрано около 200 тыс. т технического и столового винограда, из них 190 тыс. т пойдет на переработку. С учетом заложенных в 2017 году 1,5 тыс. га виноградников их общая площадь в крае достигла 26 тыс. га. По данным Минсельхоза региона, в этом году на закладку и уход за виноградниками, включая установку шпалеры, из федерального и краевого бюджетов выделено 360 млн руб., еще 70 млн руб. предусмотрено на развитие питомниководства и селекционные работы.



«Ариант» наращивает производство

По итогам 2017 года на Кубани планируется высадить около 4,4 млн саженцев, примерно 70% из них — отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Весной 2017 года холдинг «Ариант» (включает агрофирму «Южная» и производителя вин «Кубань-Вино») открыл в Темрюкском районе питомник, который в следующем году отправит на продажу 5 млн саженцев различных сортов. По словам акционера холдинга Александра Кретова, это позволит обеспечить посадочным материалов все виноградники Краснодарского края. К настоящему времени сделано 3,2 млн прививок, в следующем году планируется 6 млн.



В ближайшие пять лет «Ариант» намерен вложить более 10 млрд руб. в производство винограда и вина в Краснодарском крае. Так, около 4 млрд руб. направят на реконструкцию завода и виноградников СПК им. Ленина в Анапе, который в свое время был одним из крупнейших в России. Площади виноградников, как ожидается, составят 2,5 тыс. га, а мощность завода по производству вин — 20 млн бутылок в год, запуск проекта запланирован на 2020 год.



Сейчас у входящей в структуру «Арианта» компания «Кубань-Вино» есть две производственные площадки в городе Темрюк и станице Старотитаровская, говорится на ее сайте. По итогам 2016 года «Кубань-Вино» выпустила 96 млн бутылок вина. Агрофирма «Южная» управляет 12,4 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой, площадь плодоносящих виноградников составляет 7,8 тыс. га. Согласно трехлетнему плану посадки, с 2017 по 2019 год будет заложено еще 2,6 тыс. га виноградников.

