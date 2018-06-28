Краснодарский край расширил экспорт винодельческой продукции в Европу

Краснодарский край расширяет географию экспорта винодельческой продукции в Европу, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев после подписания соответствующих соглашений в Москве. По его словам, в магазинах Швейцарии и Германии представлена продукция группы компаний «Абрау Дюрсо» и «Фанагория». В настоящее время, благодаря достигнутым договоренностям, выход на европейский рынок получил еще один краевой производитель — «Дивноморье», подчеркнул он.



«Вино, которое производится в крае, — конкурентоспособное, оно производится из нашего кубанского винограда и не уступает по качеству французским и итальянским винам. А по соотношению цена и качество, уверен, даже выигрывает», — прокомментировал губернатор «Интерфаксу». По его словам, винодельческая отрасль в регионе динамично развивается. За последние три года объем производства вин в крае вырос почти на 40% — до 180 млн бутылок. Это стало возможно благодаря постоянной работе по увеличению площади виноградников: в 2017 году в регионе было заложено 1,6 тыс. га, в 2018-м планируется заложить еще более 2 тыс. га. Ежегодно Кубань экспортирует 300 тыс. дал вина.



Между тем, по данным ФТС, в 2017 году Россия уменьшила объемы экспорта вина на 900 тыс. л до 4 млн л на $8,8 млн. Вывоз винодельческой продукции за январь-апрель 2018-го составил 929 тыс. л общей стоимостью $2,1 млн. Основными покупателями российского вина являются Украина (27,4% от общего проданного за рубеж объема в 2017-м), Китай (25,8%), Латвия (16,2%) и Казахстан (13,3%). В Германию в прошлом году Россия отправила около 1% от общего экспорта, в Швейцарию — 0,1%, столько же закупила и Франция.



Объемы импорта натуральных виноградных вин в нашу страну напротив растут. Так, если в 2016 году их ввоз составил 404 млн л на сумму $726 млн, то в 2017-м — уже 461 млн л на сумму $990 млн. За январь-апрель этого года Россия закупила за рубежом 113 млн л вина на сумму $284 млн. Основные поставщики этого продукта — Италия (28,9%), Франция (17,8%), Испания (16,5%) и Грузия (10%).



В начале июня уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов (его семье принадлежит одна из крупнейших в России компаний по производству вин — «Абрау-Дюрсо») обратился к президенту Владимиру Путину с предложениями по развитию российского виноделия. В частности, он предложил ввести сборы на импортное вино. По его оценке, таким образом можно выручить до 30 млрд руб., которые будут направлены на поддержку отрасли. По расчетамСоюза виноградарей и виноделов, предлагаемый сбор с каждой бутылки может составить не более 30 руб.



Целевой сбор «призван помочь России занять то место в мировом виноделии, которое предназначено ей природой», считает Титов. На юге России находятся полмиллиона гектаров земли, потенциально пригодных для высаживания виноградников. «Это всего в два раза меньше, чем нынешняя площадь виноградников в Испании или Франции. И весь этот потенциал сегодня реализован на какую-то мизерную часть», — говорилось в комментарии Титова, поступившем в редакцию «Ведомостей». Для республик Северного Кавказа, где отмечается высокий уровень безработицы среди молодежи, развитие виноделия — это еще и политическая задача, думает бизнес-омбудсмен.



По данным Росстата, наибольшие площади виноградных насаждений сосредоточены в Краснодарском крае и Дагестане, в 2017 году — 24,4 тыс. га и 24,8 тыс. га соответственно. Также 18,2 тыс. га было занято виноградом в Крыму, 6,3 тыс. га — в Ставропольском крае, 5 тыс. га — в Севастополе, 3,75 тыс. га — в Ростовской области, 2 тыс. га — в Чечне. Общая площадь российских виноградных насаждений в прошлом году составила 87,8 тыс. га.





