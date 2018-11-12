 Россельхозбанк может выкупить «ДонБиоТех» — Агроинвестор
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Инвестиции
Россельхозбанк может выкупить «ДонБиоТех»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
12 ноября 2018
Сейчас банку принадлежит 5% в проекте стоимостью 15 млрд рублей
По оценке властей Ростовской области, проект «ДонБиоТеха» будет реализован до конца 2019 года
Фото: «ДонБиоТех»

Россельхозбанк (РСХБ) может приобрести долю бизнесмена Вадима Варшавского в уставном капитале ООО «ДонБиоТех», реализующего проект по глубокой переработке зерна в Ростовской области стоимостью 15 млрд руб. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «На последней встрече с руководством Россельхозбанка, она была в сентябре, они сказали, что ведут переговоры с Варшавским по поводу выкупа его доли, и вместе с немецкими партнерами будут искать соинвестора. Это было в сентябре где-то, в декабре вернемся к этому вопросу», — сообщил собеседник «Интерфакса».

По его словам, на встрече РСХБ подтвердил намерение завершить этот проект. Сейчас по инициативе немецкой Evonik (партнер по реализации проекта) и РСХБ проводится аудит активов «ДонБиоТеха». Как ожидается, он будет завершен к марту 2019 года. Возможная сумма сделки не раскрывается. Пресс-служба Россельхозбанка на вопросы «Агроинвестора» не ответила. По телефону, указанному на сайте «ДонБиоТеха»,  никто не отвечал, без ответа также остался письменный запрос. 

По данным kartoteka.ru, Россельхозбанку через «РСХБ-Финанс» принадлежит 5% «ДонБиоТеха», остальные 95% — кипрской компании «Русферм лимитед», которая, по данным РБК, контролируется Варшавским. Предприниматель был задержан в марте по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», которые в 2012 году получил в виде кредита подконтрольный Варшавскому Златоустовский металлургический завод. После ареста предпринимателя власти региона заявляли, что строительство комплекса «ДонБиоТех» продолжается, несмотря на «сложившиеся обстоятельства». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в августе в интервью газете «Коммерсантъ» рассказывал, что из 15 млрд руб. в строительство уже вложено 11-12 млрд руб. и «при благоприятном стечении обстоятельств проект будет реализован до конца 2019 года».

Проект строительства комплекса по глубокой переработке зерна был анонсирован в 2010 году, его запуск должен был состояться еще в 2014 году, однако позднее открытие завода неоднократно переносилось. С вводом в эксплуатацию «ДонБиоТех» станет третьим в России предприятием по производству лизина после «Завода премиксов №1» в Белгородской области и запущенного в прошлом году «АминоСиба» (входит в агрохолдинг «Юбилейный») в Тюменской области. При запуске третьего лизинового проекта и выходе всех предприятий на полную мощность совокупные объемы производства не только закроют внутренний спрос, но и появится необходимость выходить на экспортные рынки, говорила ранее «Агроинвестору» гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова. При этом в июле журнал «Эксперт-Юг» сообщал, что еще один завод по глубокой переработке зерна планируется построить и в Ставропольском крае. Как рассказывал изданию исполнительный директор «Первой ставропольской агроперерабатывающей компании» Юрий Тищенко, проектная мощность предприятия составит 125 тыс. т зерна в год, сумма инвестиций — 8,5 млрд руб.

По оценочным данным компании «Фидлот», за девять месяцев 2018 года в Россию было поставлено 60 тыс. т лизина. Крупными странами-поставщиками являются Индонезия (свыше 50%) и республика Корея (более 25%). «Лизин российского производства экспортируется в другие страны в очень небольшом объеме», — сказала «Агроинвестору» представитель «Фидлот». Цена на лизин в России в начале ноября 2018-го была в диапазоне 1,5-1,8 евро/кг.

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