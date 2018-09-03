Страхование в АПК могут вывести из единой субсидии



Рассмотреть целесообразность выделения поддержки страхования в отдельную субсидию глава кабмина Дмитрий Медведев поручил в конце июня. «Уровень страхования в сельском хозяйстве, несмотря на предпринятые усилия, падает. И это при том, что в ряде регионов уже зафиксированы чрезвычайные ситуации из-за непогоды», — отметил тогда Медведев. Аграрии несут потери по незастрахованным рискам, хотя бюджетные средства на возмещение 50% затрат на страхование предусмотрены, но в ряде случаев они не расходуются, обратил внимание он.