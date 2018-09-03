 Страхование в АПК могут вывести из единой субсидии — Агроинвестор
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Рынки
Страхование в АПК могут вывести из единой субсидии
Агроинвестор
3 сентября 2018
Минсельхоз предложил в 2020 году вывести поддержку агрострахования из единой субсидии, а в 2019-м защитить средства для этого направления от перераспределения на другие цели. Проект документа согласован с Минфином и Минэкономразвития
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2018
В этом году из-за погодных чрезвычайных ситуаций ущерб аграриев достиг 8,7 млрд рублей
Фото: Легион-Медиа


Рассмотреть целесообразность выделения поддержки страхования в отдельную субсидию глава кабмина Дмитрий Медведев поручил в конце июня. «Уровень страхования в сельском хозяйстве, несмотря на предпринятые усилия, падает. И это при том, что в ряде регионов уже зафиксированы чрезвычайные ситуации из-за непогоды», — отметил тогда Медведев. Аграрии несут потери по незастрахованным рискам, хотя бюджетные средства на возмещение 50% затрат на страхование предусмотрены, но в ряде случаев они не расходуются, обратил внимание он.

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