Посевные площади сахарной свеклы в России в 2017 году снизятся на 4−6%, до 1,04−1,07 млн га, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Максимальное снижение возможно на юге, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, масличные и другие культуры.

«Возможно, в ряде районов и регионов России, где показатели свекловодства и переработки остаются существенно ниже среднего, в ближайшие годы придется в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство», — говорится в прогнозе ИКАР. Аналогичные тренды вероятны на Украине, в Молдавии и других странах СНГ и Восточной Европы.

По предварительным данным Росстата, в сезоне-2016/17 валовой сбор сахарной свеклы составил рекордные 48,3 млн т (максимум прошлых лет — 47,6 млн т в 2011-м). Посевные площади сахарной свеклы в этом году возросли на 8,7%, до 1,11 млн га. По данным Союзроссахара, к 29 декабря произведено более 5,5 млн т сахара из свеклы нынешнего урожая (к этой дате 2015-го — 5 млн т), продолжают работать 54 сахарных завода (в 2015-м — 17). По итогам сезона производство свекловичного сахара может превысить 6 млн т, а переработка может продлиться до марта.

Как отмечают эксперты, за последние 20 лет продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти в четыре раза, превысив 5,3 т сахара с 1 га посевов. С учетом импорта белого сахара из Белоруссии не менее 250 тыс. т/год в ИКАР называют весьма вероятным перепроизводство сахара в России, которое будет наблюдаться в России все ближайшие годы. В то же время экспортные рынки сбыта для российского свекловичного сахара весьма невелики и вряд ли в ближайшем будущем превысят 600 тыс. т, хотя и Россия продолжает оставаться заметным экспортером мелассы и свекловичного гранулированного жома, в том числе из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта.

По состоянию на конец декабря, свидетельствуют данные Союзсахара, суточное производство сахара составляет 32 тыс. т, что в два раза превышает внутреннее потребление. При этом в ряде сахаропроизводящих регионов страны наблюдается избыток перерабатывающих мощностей. В Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях мощности заводов уже превышают потребности на 5−15%. По мнению экспертов, дальнейший ввод в эксплуатацию перерабатывающих мощностей действующих сахарных заводов или строительство новых приведут к убыточности переработки сахарной свеклы и производства сахара. В результате может быть повторен негативный опыт ряда стран ЕС и СНГ, когда отсутствие соблюдения необходимого баланса мощностей привело к банкротству большого количества заводов.

Между тем, несмотря на прогнозы экспертов, в Минсельхозе Карачаево-Черкесии уже объявили, но намерении в 2017 году увеличить площади под сахарной свеклой в 1,8 раза, до 7 тыс. га, а в последующие годы довести их до 10 тыс. га. По словам представителей министерства, увеличение площадей напрямую связано с разрешением вопроса о работе Эркен-Шахарского сахарного завода, куда свекловичные хозяйства республики сдают выращенный продукт. Также о намерении к 2018 году завершить модернизацию Перелешинского сахарного комбината ранее в декабре заявила группа компаний «Продимекс». Реконструкция предприятия предусматривает увеличение мощности с 3 тыс. т переработки свеклы в день до 6 тыс. т.