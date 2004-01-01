По состоянию на 14 декабря 2016 года в России произведено 5,02 млн т сахара из свеклы урожая текущего сезона. Как сообщили в Союзе сахаропроизводителей России (Союзсахар), валовое производство сахарной свеклы составило около 51,3 млн т, из которых поступило на заводы 41,9 млн т. Суточное производство сахара составляет около 40 тыс. т, что в 2,5 раза превышает внутреннее потребление.

Производство сахара в России свыше 5 млн т наблюдалось дважды. В 2011 году этот уровень был превышен к концу сезона — к 1 февраля 2012 года, а в 2015 году — к 1 января 2016 года. В настоящее время работают 67 из 75 сахарных заводов, из них около 20 будут работать в январе 2017 года и три продолжат в феврале.

По итогам сезона 2016/2017, прогнозируют в Союзсахаре, производство свекловичного сахара составит 5,6 млн т, что на 0,4 млн т выше прошлогоднего показателя. Кроме того, будет произведено более 1,5 млн т свекловичной мелассы (на 0,5 млн т больше уровня прошлого сельхозгода) и более 1,15 млн т свекловичного жома (рост на 0,15 млн т к прошлому сельхозгоду). В ИКАР ожидают производство свекловичного сахара по итогам этого сезона еще выше — на уровне 5,82 млн т. Экспортный потенциал в Союзсахаре оценивают в 345 тыс. т (по оценке Минсельхоза — 200 тыс. т). «Пока у нас нет логистической возможности грузить на мировой рынок через Черное море, поэтому наш потенциал — это рынок Казахстана и Таджикистана», — ранее говорил председатель правления ассоциации Союзроссахар Андрей Бодин на конференции «Агрохолдинги России», организованной журналом «Агроинвестор». За август-ноябрь 2016-го отгружено 50 тыс. т сахара, в том числе 25 тыс. т — в Казахстан и 16 тыс. т — в Таджикистан.

Согласно прогнозу ИКАР, в ближайшие годы Россия может нарастить поставки сахара на внешний рынок с 8 тыс. т, отправленных на экспорт в прошлом сезоне, до 150−300 тыс. т. Помимо государств СНГ в качестве покупателей могут выступить Монголия, Афганистан, некоторые страны Ближнего Востока и Африки. Крупный производитель сахара Sucden в этом сезоне планирует к экспорту порядка 60−70 тыс. т свекловичного сахара в Казахстан и Киргизию, говорит финансовый директор компании Глеб Тихомиров. По его словам, конъюнктура сейчас довольно благоприятная, однако для выхода на новые рынки он указал на необходимость решения логистических проблем.

По данным Минсельхоза на 14 декабря, сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 98,7% к посевной площади, накопано 51,2 млн т агрокультуры при урожайности 467,1 ц/га. В 2017 году, по прогнозу Союзсахара, посевы увеличатся на 40 тыс. га, с 1,11 до 1,15 млн га, а к 2020 году производство свекловичного сахара достигнет 6 млн т.