В этом сезоне наша страна может экспортировать до 350 тыс. т сахара, такой прогноз в ходе конференции «Агрохолдинги России», организованной журналом «Агроинвестор», озвучил председатель правления ассоциации Союзроссахар Андрей Бодин. Ранее Минсельхоз оценивал перспективы вывоза на уровне 200 тыс. т. По итогам августа-ноября было отгружено 50 тыс. т, основными покупателями стали Казахстан (25 тыс. т) и Таджикистан (16 тыс. т), отметил эксперт.

Увеличению поставок способствует укрепление мировых цен и рекордное производство сахара в России, которое составит 5,6 млн т. Уровень внутреннего потребления Союзроссахар оценивает на таком же уровне, при этом около 300 тыс. т сахара будет импортировано, поэтому излишки необходимо экспортировать. Однако на темпы вывоза негативно влияют существующие логистические проблемы, говорит Бодин. Тем не менее, поскольку в перспективе в России будет увеличиваться производство (в 2020 году прогнозируется 6 млн т), станет расти и потенциал экспорта.

В этом году урожай сахарной свеклы в России превысил 50 млн т, что также является рекордным показателем, предыдущий был в 2011 году, когда собрали 47,6 млн т. Правда тогда, по словам Бодина, около 8 млн т в итоге сгнило из-за нехватки перерабатывающих мощностей. В этом сезоне такой проблемы не будет, уверен он: эффективность свеклосахарной отрасли растет, в том числе и рекордный урожай удалось получить не только благодаря хорошим погодным условиям, но и повышению уровня агротехнологий, технического обеспечения и т. д. При этом растут не только валовые показатели, но и выход сахара с гектара — в этом сезоне он составит около 5,3 т/га, как и в прошлом, уточняет Бодин. Для сравнения, в 2011-м было только 4,1 т/га.

В следующем году производство сахарной свеклы может увеличиться — Союзроссахар прогнозирует, что ее посевы вырастут на 40 тыс. га. Правда, доходность отрасли может снизиться из-за уменьшения цен на сахар.