Минсельхоз США в своем январском обзоре повысил на 1,15 млн т прогноз мировых конечных запасов пшеницы по итогам текущего сельхозгода. Как следует из доклада, мировой рынок пшеницы завершит сезон-2016/17 с переходящим остатком 253,3 млн т, что станет абсолютным рекордом в истории (в 2015/2016 — 240,49 млн т, в 2014/2015 — 217,28 млн т). В США прогноз запасов пшеницы к 1 июля 2017 года увеличен на 1,17 млн т, до 32,29 млн т (на 19% выше, чем в прошлом сезоне), в Канаде — на 0,2 млн т, до 6,16 млн т. В то же время прогноз запасов по Австралии уменьшен на 0,67 млн т, до 6,66 млн т, в ЕС — на 0,15 млн т, до 10,13 млн т.



В России прогноз остатков пшеницы Минсельхозом США повышен на 0,5 млн т, до 10,6 млн т и, по словам президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина, такая оценка является вполне реалистичной. «На наш взгляд переходящие остатки в целом по зерну составят 14−15 млн т (в том числе около 10 млн т по пшенице), при том что у нас традиционно переходящие остатки находятся в пределах 16−18 млн т. В то же время точный объем спрогнозировать невозможно — все будет зависеть от множества факторов, влияющих на экспорт, в том числе курса рубля и предложения на рынках конкурирующих стран», — сказал Скурихин «Агроинвестору».



Что касается рекордных мировых остатков, то они растут на протяжении последних нескольких лет и эта ситуация уже привела к довольно существенному снижению мировых цен на зерно, отметил эксперт. «Эти тенденции в российские цены в целом уже заложены. Однако мы опасаемся, что определенное давление на нынешние цены новая информация может оказать и цены могут немного скорректироваться вниз, хотя для качественного зерна, которое можно отгружать на экспорт, какой-либо существенной коррекции не будет в виду его ограниченности», — добавил Скурихин.



Производство и экспорт

Одновременно с ростом переходящих остатков Минсельхоз США на 1,62 млн т повысил прогноз по объему экспорта пшеницы. Согласно обзору, по итогам сезона экспорт составит 177,01 млн т, что на 3% больше, чем в прошлом сезоне, когда в мире было экспортировано 172,07 млн т пшеницы. В частности, на 0,8 млн т, до 9 млн т увеличены ожидания по вывозу из Аргентины, на 0,5 млн т, до 23,5 млн т — из Австралии, на 0,5 млн т, до 25,5 млн т — из ЕС, на 0,2 млн т, до 15,7 млн т — из Украины. В России прогноз экспорта по итогам сезона оставлен без изменений, на уровне 29 млн т.



Всего, по оценке американского ведомства, в этом году в мире произведено 752,69 млн т пшеницы, в том числе 128,85 млн т в Китае, 144,32 млн т — в ЕС, 90 млн т — в Индии, 62,86 млн т — в США. В России оценка производства пшеницы повышена на 0,5 млн т, до 72,5 млн т. В конце декабря предварительные итоги уборочной кампании опубликовал Росстат - в соответствии с ними, валовый сбор пшеницы в стране составил 73,27 млн т — почти на 19% больше, чем в 2015-м.

