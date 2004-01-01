Московская биржа и Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) объявили, что с 6 марта 2017 года начинают торговлю производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является белый сахар. Как говорится в сообщении союза, участникам будут предложены форвардные и своп-контракты, торги будут проводиться круглогодично на регулярной основе.



«Московская биржа приступила к аккредитации складов во всех регионах производства сахара, к подключению участников торгов, а также обучению представителей отрасли работе с биржевой торгово-клиринговой платформой», — говорится в сообщении. Три крупных холдинга — «Продимекс», «Русагро» и «Доминант» — сейчас завершают процедуру получения прямого доступа на биржевые торги, приступили к получению такого допуска и ряд других компаний. Участвовать в торгах можно будет как напрямую, так и с помощью брокерских компаний, при этом участниками смогут стать как российские, так и иностранные покупатели.



По мнению Союзроссахара, запуск торгов повысит прозрачность сахарной отрасли и будет способствовать снижению рисков для ее участников. В этой связи председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин напомнил «Агроинвестору» об антимонопольном деле, возбужденном в 2015 году татарстанским УФАС в отношении крупнейших производителей сахара. В октябре 2016 года более 30 сахарных заводов были признаны виновными в ценовом сговоре и, согласно предписанию УФАС, должны были перечислить в бюджет 360 млн руб. в качестве штрафа. В феврале 2017 года апелляционная коллегия ФАС решение татарстанского управления отменила. «В законе «О защите конкуренции» написано, что цена, установленная на бирже, признается рыночной. Таким образом, запуск торгов позволит отрасли и участникам рынка избежать возможных претензий со стороны антимонопольных органов в будущем», — отметил Бодин.



Модель торговли сахаром предполагает в качестве базисов поставки три федеральных округа — Южный, Центральный и Приволжский. В состав каждого из базисов войдут аккредитованные склады по хранению сахара. Купить форвардный контракт можно будет как на определенном складе, так и по лучшей цене предложения в федеральном округе. Продать форвардный контракт можно будет на складе по месту хранения базисного актива.



Торги будут проходить на торгово-клиринговой платформе «Урожай», на базе которой уже запущена торговля биржевыми производными финансовыми инструментами на зерно. По оценке Союзроссахара, в ближайшие годы оборот по форвардам на сахар сможет достичь 1−1,5 млн т сахара в год, что составляет около 20% от общего объема российского рынка сахара и в денежном эквиваленте примерно соответствует 40−60 млрд руб.



К концу января в России произведено 6 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2016 года, что является рекордным показателем за всю историю отечественного свеклосахарного сектора. В этом сезоне сахарную свеклу перерабатывали 75 заводов. По итогам сезона общий объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 млн т — на 12,4% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. По оценке главы департамента растениеводства Минсельхоза Петра Чекмарева, потенциал экспорта в этом сельхозгоду составляет 600−700 тыс. т.

