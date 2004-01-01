В этом году из-за плохой погоды в России может возникнуть дефицит отечественного меда, что спровоцирует рост цен, рассказал «Известиям» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. По его словам, если холодная и дождливая погода в европейской части страны сохранится до конца августа, то пчелы не успеют заготовить достаточное количество меда даже для себя, в итоге многие не смогут перезимовать. Эксперт прогнозирует снижение производства на 50% и более, поскольку из-за дождей пчелы не могут вылетать для опыления растений.







По мнению пчеловода Евгения Петрякова (Татарстан) значительного роста цен все-таки не будет, поскольку может увеличиться импорт продукции. Однако он отмечает, что качество зарубежной продукции хуже. «В США нормальные пасеки — это 3−4 тыс. пчелосемей, тогда как в России 200−300 ульев — это уже крупные хозяйства, — рассказал он «Агроинвестору». — За рубежом производство меда механизировано, а у нас преобладает ручной труд, при этом в нашей стране к пчелам относятся с душой, а там — как к заводам для производства меда. К тому же за границей пчел постоянно лечат, а используемые препараты остаются в меде». Сам фермер применяет только настойку хвои и полыни. Кроме того, покупает вощину исключительно местного производства: на рынке появилось много китайской, качество которой оставляет желать лучшего, в ней обнаруживаются и болезни, и антибиотики, сетует Петряков.



В его хозяйстве 250 ульев, в каждом примерно по 60 тыс. пчел (от 6 кг и более). «Пчелы активно работают только второй день, — говорил Петряков в пятницу. — До этого почти не вылетали — не было погоды». Обычно за сезон пасека производит 10 т меда, объемы на этот год пчеловод пока не прогнозирует — все будет зависеть от погоды. В отличие от юга, где пчелы зимуют буквально два месяца и опять могут летать, в Татарстане им приходится жить на собранном меде по шесть-семь месяцев, поэтому они делают его более насыщенным и концентрированным, сравнивает Петряков. Тем не менее, забирать слишком много все равно нельзя, иначе много пчел погибнет от голода. В зависимости от того, как они ушли в зимовку и какого качества заготовили мед, в среднем выживает 30−50% улья.







Согласно Росстату, пока средние цены на мед держатся на достаточно стабильном уровне — в июне он стоил 459,5 руб./кг, что лишь на 1,2 руб./кг выше, чем в январе и на 8,3 руб. дороже, чем год назад. За прошедшие полтора года цены на мед выросли примерно на 19 руб./кг.



Объем производства товарного меда в прошлом году во всех хозяйствах составил почти 69,8 тыс. т, что на 3% выше показателя 2015-го, следует из данных Росстата. Больше всего — почти 23,6 тыс. т произвели пчеловоды Приволжья, на втором месте — Центральный федеральный округ с примерно 14 тыс. т. Юг и Сибирь собрали по 9,6 тыс. т.



По данным ФТС, в 2016 году импорт натурального меда в Россию составил 162 т на $707 тыс. Больше всего поставок — 60% — пришлось на Австрию, на втором месте Франция (22%).

