Дальний Восток является богатейшим регионом с огромным потенциалом, который через пять лет сможет обеспечить себя собственной сельхозпродукцией, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев на Восточном экономическом форуме. По его словам, только за счет разработки неиспользуемой пашни — а это около 600 тыс. га — производство сельхозпродукции можно увеличить на треть.



Производство зерна и сои в ближайшие пять лет в Дальневосточном федеральном округе может увеличиться на 2 млн т, подсчитал министр. «За последние пять лет урожайность зерна в округе выросла в полтора раза, в результате валовой сбор тоже увеличился в полтора раза, до 800 тыс. т в 2016 году», — приводит «Интерфакс» слова Ткачева. Дальнейшее повышение урожайности будет происходить за счет использования новых адаптированных к местным условиям семян и увеличения объема вносимых минеральных удобрений, которые сейчас применяются в среднем на 40% меньше, чем в среднем по России. Традиционной агрокультурой для Дальнего Востока является соя, регионы округа производят 42% от общероссийского производства — 1,3 млн т. У сои большой потенциал для наращивания производства, кроме того, климат Дальнего Востока пригоден для повышения объемов сбора картофеля и овощей, указал глава министерства.



«Чтобы обеспечить жителей Дальневосточного округа основными продуктами питания и приблизиться к среднероссийским нормам потребления, необходимо построить порядка 100 га теплиц, а также увеличить площади под овощами открытого грунта», — позднее сказал Ткачев, сообщает «Прайм». Одновременно региону необходимо развивать логистическую инфраструктуру и мощности по хранению продовольствия: по оценке главы агроведомства, сегодня дефицит хранилищ плодоовощной продукции на Дальнем Востоке составляет более 45 тыс. т единовременного хранения, из которых 20 тыс. т приходятся на Приморский край. Кроме того, для выхода на самообеспечение нужно увеличить производство мяса на 250−300 тыс. т в год, молока — на 1,3 млн т в год. «А это еще 200 тыс. коров», — заметил Ткачев. По данным Росстата, к концу 2016 года поголовье КРС на Дальнем Востоке насчитывало 394,4 тыс. животных, за год уменьшившись на 0,2%, в том числе во всех хозяйствах содержалось 172 тыс. коров.



По подсчетам аудиторской компании КПМГ, текущие потребности ДФО в продуктах животноводства обеспечиваются в среднем лишь на 49%, из всех регионов округа только Амурская область полностью покрывает свои потребности в мясе за счет собственного производства. В частности, дефицитными являются рынки птицеводства и свиноводства, несмотря на наличие соевой кормовой базы: в 2015-м ДФО импортировал 162 тыс. т свинины при локальном производстве 38 тыс. т и почти нулевом экспорте. Уровень обеспеченности мясом КРС на Дальнем Востоке аналитики оценивают примерно в 80%, молоком и молочной продукцией — в 44%. При этом наиболее перспективными направлениями для инвестиций КПМГ считает производство свинины и выращивание сои, а также промысел рыбы. «Прогноз замещаемого импорта свинины в ДФО к 2025 году составит 84 тыс. т, мяса птицы — 23 тыс. т, сои — 1,5 млн т, а кукурузы — 909 т», — отмечается в исследовании КПМГ. В то же время увеличение производства потребует не только строительства новых плодоовощных хранилищ, но и существенного увеличения мощностей по хранению зерна, сои, продукции животноводства, предупреждают аналитики. Так, удвоение производства сои потребует около $350 млн инвестиций в инфраструктуру хранения, а в свиноводстве и птицеводстве прогнозируемый рост потребует еще 92 тыс. т холодильных мощностей.



Сейчас Минсельхоз субсидирует 643 инвестиционных проекта на Дальнем Востоке на общую сумму 47 млрд руб. Для увеличения инвестиционной привлекательности проектов для дальневосточных аграриев введены повышающие коэффициенты господдержки. Так, при строительстве теплиц и овощехранилищ в ДФО компенсируется 25% прямых понесенных затрат (в остальных регионах — 20%), а молочных ферм — 35% (за пределами ДФО — 30%). Кроме того, в 2017 году аграрии округа получили льготные инвесткредиты по ставке не более 5% на сумму 24 млрд руб.

