В проекте бюджета на 2018−2020 годы деньги на реализацию программы продовольственной помощи населению не предусмотрены, сообщила директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина на совещании в Совете Федерации. По ее словам, идея находится в стадии проработки. «Прежде чем данную программу разрабатывать, необходимо внести в законодательство изменения, что такое нуждаемость, критерии нуждаемости, кто, какая категория граждан будет относиться [к категории нуждающихся]", — приводит «Прайм» слова Гашкиной.



Она отметила, что до сих пор не разработаны ни критерии нуждаемости, ни какой категории граждан нужно оказывать помощь. «Ни от Минтруда, ни от Минпромторга пока не поступали предложения. Уже поздно на этот бюджетный цикл. Поэтому, конечно же, в бюджете федеральном на данном направлении, именно в части логистики, в части того, что будут у нас разрабатываться какие-то специальные карты платежной системы «Мир», там будет начисляться сумма баллов — пока все эти ассигнования не заложены в бюджете», — пояснила представитель Минфина.



Стратегия адресной продовольственной помощи была разработана Минпромторгом еще в 2015 году. Изначально предполагалось, что сертификаты будут введены в 2016 году, в феврале 2017-го глава ведомства Денис Мантуров говорил, что программа может стартовать в этом году, а в мае — что не ранее второй половины 2018-го. Осенью министр предполагал, что стратегия может заработать в 2019 году. По словам Гашкиной, Минпромторг оценивает численность нуждающихся в 19,1 млн человек. Соответственно, для реализации программы потребуется 319 млрд руб. «19,1 млн человек — это по данным статистики, те кто получает меньше прожиточного минимума. Но к нам обращаются за помощью всего 4 млн человек», — добавила Гашкина.



Предполагается, что с помощью так называемых продовольственных сертификатов малоимущие граждане смогут приобрести определенные виды произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочную продукцию. Возможный размер адресной продовольственной помощи населению — 10 тыс. руб. в год, которые будут ежемесячно поступать на карты через платежную систему «Мир». Кроме того, программа предполагает организацию социального (бесплатного или льготного) питания. Изначально Минпромторг оценивал стоимость запуска программы в 240 млрд руб., в начале 2016 года — в 140 млрд руб., позднее — более чем в 300 млрд руб. Как говорится в докладе Минпромторга «О программе поддержки потребительского спроса на продовольствие», предоставление субсидий в размере 319 млрд руб. могло бы дать прирост ВВП, в 1,6−1,9 раза превышающий размер выделенных средств, — на 0,6−0,8%, или от 510 млрд руб. до 605 млрд руб.



Ранее Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы, идею также одобрило Минэкономразвития. Поддержал инициативу и вице-премьер Аркадий Дворкович, однако из-за отсутствия денег в федеральном бюджете он предложил регионам пока запустить ее у себя своими средствами. «Мы приветствуем, если отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать», — говорил Дворкович.



«Такие программы помощи нуждающимся существуют во многих странах, и существуют четкие и ясные методики, как их запускать и кого включать», — прокомментировала «Агроинвестору» завкафедрой Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Эльмира Крылатых. По ее словам, при отсутствии денег на полноценный запуск программы можно сначала ограничить круг лиц, которым предоставляется помощь. «В целом, я думаю, 5−6 млн человек — это оптимальное количество. Однако двигаться по пути поддержки малообеспеченных семей и людей, действительно страдающих от нехватки питания, безусловно, необходимо», — добавила Крылатых.



Программа продовольственной помощи позволит не только диверсифицировать потребление продовольствия малоимущим населением, но и подстегнуть сельхозпроизводство. «Население с низким уровнем дохода потребляет много хлебобулочных изделий, макарон, круп и мало мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей. И если в перечень продуктов питания, которые можно будет покупать по программе продовольственной помощи, будут включены мясная, молочная и плодоовощная продукция, то, безусловно, это скажется на объемах их продаж и производства. Но, конечно, это, прежде всего будет относиться к товарам низкого ценового сегмента», — ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.



В то же время главными бенефициарами дополнительного спроса на продовольствие станут не сельхозпроизводители, а в первую очередь сетевые магазины, говорится в сентябрьском мониторинге экономической ситуации экспертов РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. «В розничной цене продукта доля сельского хозяйства очень редко превышает уровень 40%. В хлебе стоимость зерна — не более 8%", — констатируют они. К тому же если в бюджете даже найдется поддержка в размере более 300 млрд руб., то это составит всего 3% от расходов населения на продовольствие. «Из этой суммы в сельское хозяйство в лучшем случае поступит 30% — 93 млрд руб.», — подсчитали эксперты. По сравнению с выручкой сельскохозяйственных организаций (не учитывая выручку фермеров и населения) эта сумма составит лишь 4%.



В 2016 году, по данным Росстата, 13,5% населения имели доходы, не обеспечивающие достижение прожиточного уровня. Однако число нуждающихся больше, указано в мониторинге РАНХиГС. Статистика потребления по децильным группам населения показывает, что у 10% беднейших граждан набор продуктов питания по стоимости составляет только 52,6% от рекомендованного Минздравом, у следующих 10% — 66%. «Это означает, что нужно ориентироваться не на 13,5% населения страны, а хотя бы на 20% Это уже около 29 млн человек», — подсчитали эксперты.

