Программа продовольственной помощи населению будет запущена не раньше 2019 года, заявил в ходе Восточного экономического форума министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «2018 год — уже, видимо, точно нет, но я рассчитываю, что за 2018 год и за конец 2017 года мы должны определить возможность, откуда-то должны деньги поступить в бюджет, которые будут на нее направлены», — приводит слова министра RNS.



Стратегия адресной продовольственной помощи была разработана еще в 2015 году. Кроме введения так называемых продовольственных сертификатов она предполагает создание программы социального (бесплатного или льготного) питания, которой можно будет воспользоваться в пунктах общественного питания, в том числе на предприятиях. Изначально предполагалось, что сертификаты будут введены в 2016 году, в феврале 2017 года Мантуров говорил, что программа может заработать в этом году, а в мае — что не ранее второй половины 2018 года. Однако, как признал министр в кулуарах ВЭФ, источники финансирования программы до сих пор не найдены. «Исходим из того, что рано или поздно это программа, наверное, все-таки будет реализована, но, конечно же, должны быть правильно сверстаны источники, мы должны понимать из каких денежных ресурсов мы будем реализовывать эту программу», — указал глава Минпромторга.



Предполагается, что с помощью карточек малоимущие граждане смогут приобрести определенные категории произведенных в России продуктов питания, в том числе хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты. Размер адресной продовольственной помощи населению может составить 10 тыс. руб. в год, средства будут начисляться ежемесячно через платежную систему «Мир». По оценкам Минпромторга, на запуск программы потребуется около 300 млрд руб. Минфин ранее дал принципиальное согласие на реализацию программы, идею также одобрило Минэкономразвития. Поддержал инициативу и вице-премьер Аркадий Дворкович, однако из-за отсутствия денег в федеральном бюджете предложил регионам пока запустить ее у себя своими средствами. «Мы приветствуем, если отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать», — говорил Дворкович.



«Население с низким уровнем дохода потребляет много хлебобулочных изделий, макарон, круп и мало мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей. И если в перечень продуктов питания, которые можно будет покупать по программе продовольственной помощи, будут включены мясная, молочная и плодоовощная продукция, то, безусловно, это скажется на объемах их продаж и производства. Но, конечно, это, прежде всего, будет относиться к товарам низкого ценового сегмента», — сказала «Агроинвестору» гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. В то же время рост объема продаж такой продукции будет во многом зависеть от того, сколько граждан признают нуждающимися в продовольственной помощи. «Кого относить к категории населения с низким уровнем дохода? Одна из основных проблем — это выделение части населения, которая реально нуждается в такой социальной помощи, чтобы она была адресной», — добавила Тюрина.



В России около 20 млн граждан не имеют достаточных средств на питание, за первое полугодие их число увеличилось еще на 2 млн человек, сказал «Агроинвестору» председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «При том, что цена на продовольственную пшеницу в последнее время падает, и 4-й класс пшеницы, который идет на хлебобулочные изделия, уже стоит 6 руб./кг, в магазинах цены на хлеб не снижаются», — констатировал он. Поэтому, уверен он, оказание продовольственной помощи поможет поддержать малоимущее население, и, как следствие, поднять покупательский спрос. «А это, в свою очередь, повысит востребованность продукции», — уверен Кашин.



По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), введение в России продовольственных карт поддерживают 78% населения. По мнению трех четвертей респондентов, реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции, а малоимущим даст возможность полноценно питаться. Большинство респондентов не ожидает роста цен на продукты питания. При этом 62% опрошенных выразили опасение, что перечень магазинов, в которых можно использовать карты, будет крайне небольшим, а каждый второй опрошенный разделяет точку зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким.

