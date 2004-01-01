Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития страны до 2020 года понизило уровень ожидаемой в 2017-м инфляции с 3,8% до 3,7%. На 2018−2020 сохранен целевой показатель в 4%. «Сейчас у нас прогноз на 2017 год обновляется до отметки 3,7%. Причем мы больше видим риск, что цифра будет ниже 3,7%, чем выше. В последующие годы не видим рисков для недостижения целевой инфляции в 4%", — сказал глава ведомства Максим Орешкин.



За прошедшую неделю с 2 по 28 августа, по данным Росстата, средние потребительские цены снизились на 0,2%, а с начала месяца — на 0,4%. Годовая инфляция в России по итогам прошедшего месяца замедлилась до 3,4%, оценил вчера Орешкин. В частности, за прошлую неделю на 3% подешевела плодоовощная продукция. В том числе картофель стал дешевле на 7,3%, белокочанная капуста, лук, морковь и томаты — 4,7−6,8%, хотя огурцы подорожали на 0,4%. Однако по сравнению с концом декабря стоимость картофеля сейчас выше на 35,9%, лука — на 40,3%, моркови — на 34,8%. А вот цена томатов упала почти на 45%, огурцов — на 51,4%.



Ранее в июне цены на плодоовощную продукцию росли ускоренными темпами, из-за ее удорожания на 8,3% общая инфляция в стране ускорилась до 4,4%. Это было связано с тем, что запасы овощей подошли к концу, а сбор нового урожая задерживался из-за плохой погоды, затормозившей весенний сев и вегетацию растений. Овощи и фрукты начали дешеветь в июле, за первую декаду месяца цены на них снизились на 0,7%. Тогда главный аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин в разговоре с «Агроинвестором» прогнозировал, что к августу цены должны стабилизироваться и достигнуть пика снижения в сентябре, когда проблемы с объемами продукции, поставляемой на рынок, будут полностью решены.



Минсельхоз и Минэкономразвития также рассчитывали на снижение цен плодоовощной продукции, хотя, например, Центробанк в середине августа предупреждал, что в ближайшие месяцы есть риск повышения продовольственной инфляции. Это связано с прогнозами меньшего, чем в прошлом году, урожая отдельных видов овощей и фруктов и динамикой цен на них. Однако агроведомство рассчитывает, что в 2017 году Россия может собрать 16−16,5 млн т овощной продукции — примерно на уровне 2016-го, говорил в начале августа глава министерства Александр Ткачев. По данным Росстата, в прошлом году валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта во всех хозяйствах составил 16,3 млн т.



Инфляционные ожидания снизились

Также за прошедшую неделю на 1,5% уменьшились цены на сахар-песок, стоимость баранины, мороженой рыбы, яиц, гречневой крупы уменьшились на 0,2−0,7%. При этом некоторые виды молочной продукции продолжают дорожать. Так, например, сливочное масло и питьевое стерилизованное молоко выросли в цене на 0,2%, сметана — на 0,1%. Правда, стоимость творога и сыров осталась без изменений. Кроме того, незначительно — на 0,1% — подорожали свинина, говядина, подсолнечное масло. Хотя последнее по сравнению с декабрем в августе стоило на 7,3% меньше.



Минэкономразвития рассчитывает, что замедление инфляции даст возможность Центробанку снизить ключевую ставку. «Благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым показателям на конец 2018 года», — отметил Орешкин (цитата по ТАСС). Банк России по итогам августа ожидает дефляцию, связанную с сезонным удешевлением продовольственной продукции, в сентябре сезонный эффект значительно уменьшится, но снижение цен на отдельные продовольственные товары продолжится.



Согласно данным опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, в августе прямая оценка инфляционных ожиданий снизилась до минимального значения за всю историю наблюдений, на 1,2 п. п. до 9,5%. Также сохраняется тенденция к уменьшению оценок наблюдаемой инфляции (на 0,6 п. п. до 11,3%), однако значения ожидаемой и наблюдаемой респондентами инфляции превосходят уровень, фиксируемый Росстатом, говорится в материалах ЦБ. Закрепление инфляции вблизи целевого уровня (4%) в условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий, рассчитывает регулятор. Согласно опросу «Левада-центра», проведенному 18−22 августа, 61% респондентов назвали рост цен среди проблем, которые их больше всего беспокоят.

