В июле годовая инфляция в России снизилась до 3,9% против 4,4% по итогам июня за счет уменьшения цен на плодоовощную продукцию после их нетипичного роста в июне. Об этом говорится в обзорах Центробанка и Минэкономразвития, посвященных динамике потребительских цен. «Масштаб сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, удорожание которой стало основной причиной ускорения инфляции в июне, превзошел ожидания Банка России», — отмечается в комментарии ЦБ.



Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 6,9% в июле после 11,6% месяцем ранее. «Холодная весна и поздняя посевная кампания сдвинули сроки уборки овощей. Однако с появлением продукции нового урожая отечественного производства предложение на рынке сравнительно дешевой продукции восстанавливается», — указывает ЦБ. Так называемый «борщевой набор» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок) в среднем за месяц подешевел на 16% после роста на 21% в июне. Снижение цен на «борщевой набор» наблюдалось во всех округах, от 3% в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 21% в Южном федеральном округе.



При этом потенциал уменьшения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы еще не исчерпан и составляет около 15%, полагает Минэкономразвития. «Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п. п. за август-сентябрь 2017 года», — говорится в августовском обзоре министерства. Продовольственная инфляция за исключением плодоовощной продукции, несмотря на ослабление рубля (в совокупности на 8,7% в номинальном эффективном выражении за май-июль), также замедлилась, составив в июле 0,1% после 0,5% месяцем ранее, в годовом выражении — 3,4% в июле против 3,8% в июне. «Вероятно, низкое влияние курсовой динамики обусловлено высокой долей отечественного производства на рынках основных продовольственных товаров (мяса, хлебобулочных изделий и отдельных видов белковой продукции)», — добавляют эксперты Минэкономразвития. По итогам августа они ожидают увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3−0,5% с учетом фактора сезонности, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3−3,6%.



Вместе с тем в ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции, предупреждает ЦБ. «Инфляционные риски связаны с прогнозами меньшего, чем в прошлом году, урожая отдельных видов плодоовощной продукции и динамикой цен на них. Следствием этого может быть небольшой рост инфляционных ожиданий домашних хозяйств», — прогнозируют аналитики Центробанка. По их мнению, неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в Центральной России и Поволжье, могут снизить урожайность отдельных овощных агрокультур и объемы их сбора как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах, и привести к росту цен на овощи в этих регионах. Согласно оперативной информации Минсельхоза, к 11 августа в Центральном и Приволжском федеральных округах овощи убраны с 8% посевных площадей, урожайность пока превышает прошлогоднюю на 9% и 19%. В Северо-Кавказском округе убрано 31% посевных площадей, Южном — 28%, Уральском — 3,5%, Северо-Западном — 3%. В целом по стране овощи в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 31,8 тыс. га или 18,2% к посевной площади, к настоящему времени собрано 460,7 тыс. т овощей, что на 20% меньше аналогичного показателя прошлого года при урожайности 144,9 ц/га (в 2016-м- 140,5 ц/га). Сбор тепличных овощей к 10 августа, напротив, вырос на 22% до 535 тыс. т, с начала года собрано 376,3 тыс. т огурцов (в 2016-м — 318,8 тыс. т) и 150,4 тыс. т томатов (в 2016-м — 105,4 тыс. т).



Риски роста продовольственной инфляции также связаны с повышением мировых цен на зерно на фоне ухудшения прогноза урожая в США и Европе полагает ЦБ. Международный совет по зерну (IGC) в июльском прогнозе понизил на 11 млн т оценку мирового производства всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в сезоне-2017/18, что на 4% меньше рекордного показателя предыдущего сельхозгода. «Из-за чрезмерно сухой погоды, в том числе в Северной Америке, Евросоюзе и Австралии, понижены оценки мирового урожая кукурузы, пшеницы и ячменя. В течение последнего месяца засуха в ряде стран продолжалась, и дожди, вероятно, уже не смогут ликвидировать тот ущерб, который нанесен в ряде районов», — отмечалось в прогнозе. В конце прошлой недели Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США вновь уменьшила прогноз экспорта пшеницы из Канады и Евросоюза: августовская оценка вывоза из Канады пересмотрена на 1,5 млн т до 20,5 млн т, из Евросоюза — на 0,5 млн т до 29,5 млн т. Экспорт пшеницы из США оценивается в 26 млн т, что на 12% меньше, чем сезоном ранее.



По данным Росстата, в июле инфляция составила 0,1% против 0,6% в июне. С исключением сезонности в прошлом месяце цены снизились на 0,1% после роста на 0,7% в июне, подсчитал Банк России. Плодоовощная продукция в июле с началом поступления нового урожая подешевела на 8,3% по сравнению с июнем, полностью компенсировав рост цен предыдущего месяца. В частности, цены на белокочанную капусту опустились на 34,5%, картофель — на 21,2%, свеклу, томаты, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3−15,2%. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8% и 6,4%. За неделю с 1 по 7 августа снижение цен на плодоовощную продукцию составило еще 3,9%.

