К 2035 году объем российского продовольственного экспорта может достичь $150 млрд, говорится в сообщении Минсельхоза о подготовке к выставке «Россия, устремленная в будущее». Таким образом, в ближайшие 19 лет объем поставок должен увеличиться почти в девять раз. «К 2035 году Россия может стать глобальным поставщиком продовольствия в мире, обеспечив собственное население качественным продовольствием и накормив за счет продовольственного экспорта более 250 млн человек», — сообщает пресс-служба аграрного ведомства.



По оценке министерства, у России есть «все необходимые заделы» для обеспечения роста производства и экспорта конкурентоспособной продукции. «По каждому из приоритетных сегментов инновационного развития (умное сельское хозяйство, новые источники сырья, доступная органика, персонализированное питание, современная селекция) наша страна будет занимать 7−10% от мирового рынка», — подсчитало агроведомство.







По данным ФТС, в 2016 году общий российский экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья вырос до $17 млрд с $16,1 млрд в 2015-м. В текущем году этот объем может достичь $20 млрд, рассказывал в начале октября в ходе выставки «Золотая осень» глава Минсельхоза Александр Ткачев. За первые шесть месяцев 2017 года поставки за рубеж сельхозпродукции и продовольствия превысили $7,3 млрд без учета торговли со странами ЕАЭС, что на 17,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре вывоза традиционно преобладало зерно (37,1%), рыба и рыбная продукция (19,7%), а также растительные масла (15,4%).



«По сегментам экспорт агропродовольственной продукции сейчас распределяется следующим образом: 18−20% — рыба, остальная часть примерно в равной пропорции приходится на сельхозсырье и продукцию пищевой перерабатывающей промышленности», — уточняет президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов. При этом в последние годы внешние продажи стабилизировались на отметке $17 млрд. «Все скачки в ту или иную сторону по большей части объяснялись урожаем, то есть погодно-климатическим фактором», — прокомментировал «Агроинвестору» Булатов.







Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает увеличение объемов поставок продовольствия за рубеж до $21,4 млрд в 2020 году. Как ранее отмечал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, именно вывоз продукции в будущем станет основным направлением, которое будет определять рост АПК. «Теперь мы подходим к тому, когда становится невозможно обеспечивать расширение производства, ориентируясь только на внутренний рынок», — говорил он.



Российский продовольственный экспорт растет, и уже к 2020 году Россия вполне может стать нетто-экспортером продовольствия, сказала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Однако на порядок нарастить отгрузки до 2035 года — очень амбициозная задача. «Должны произойти существенные преобразования в АПК. Среди необходимых мер должны быть решения, связанные с развитием инфраструктуры экспорта, транспортировки, хранения, упаковки продовольствия; восстановление потенциала неиспользуемых земель, агрохимических ресурсов почв, воссоздание исследовательских направлений семеноводства, генетики, создание федеральной системы агроконсультирования и внедрения новейших технологий», — перечисляет Снитко. В то же время в истории есть примеры стран, сумевших значительно увеличить экспорт продовольствия, напоминает она. Так, Бразилия еще в конце 1990-х годов вывозила продукции АПК на $20 млрд, а в прошлом году — уже $85 млрд. Экспорт США -- крупнейшего поставщика продукции агрокомплекса на мировой рынок -- в последние годы составлял $140−150 млрд, в то время как в начале 2000-х страна экспортировала продукции на сумму около $50 млрд.



Чтобы добиться существенного роста внешних продаж, необходимо активизировать государственную поддержку экспортеров, прежде всего, в части переработанной продукции, добавляет Булатов. «Переработанную продукцию сложнее продвигать, — поясняет он. — Любая страна стремится закупать именно сырье и у себя перерабатывать, создавая тем самым добавленную стоимость на своей территории».

