Переработчики российской масложировой отрасли столкнулись с проблемой транспортировки шрота и жмыха на прибалтийском направлении — через порты Латвии, Литвы и Эстонии. Как говорилось на совещании, прошедшем в Минсельхозе 31 октября под председательством первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, экспорт шрота и жмыха через Прибалтику ограничен — из запланированного объема перевозчик доставляет не более половины. «Сложившаяся тенденция серьезно обеспокоила не только бизнес, но и министерство сельского хозяйства России», — сообщает пресс-служба ведомства.



На совещании крупнейшие переработчики подсолнечника и сахарной свеклы пояснили, что испытывают регулярные перебои на протяжении последних двух месяцев, сообщает Масложировой союз России. Как пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев, проблемы начались этой осенью. «Нам просигнализировали, что из-за ремонтных работ стали подтверждать постановку только половины вагонов», — отметил он.



При этом, по его словам, исторически на глубоководные порты Прибалтики приходится довольно большая доля экспортных поставок — около трети. «Если говорить по шротам, то около 750 тыс. т в год идет через Прибалтику. Всего мы экспортируем около 2 млн т. Сейчас после совещания, я надеюсь, они вопрос с ремонтными работами оперативно решат, и мы рассчитываем, что начнут обеспечивать заявки в полном объеме», — добавил Мальцев. По данным Масложирового союза, предприятия оказались не готовы удерживать на своих площадках произведенную продукцию. Некоторые участники рынка опасаются, что если в ближайшее время вопрос с отгрузкой не будет урегулирован, то им придется существенно ограничить объемы выпускаемой продукции.



Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко в ходе совещания заявил о необходимости проработать вопрос расширения возможностей по перевалке через другие порты. По данным Масложирового союза, потенциально маршруты можно перенаправить в Калининград и Санкт-Петербург, однако порты в этих городах требуют дополнительной модернизации. «Там есть инфраструктурные ограничения: эти порты необходимо расширять. Как раз мы это и обсуждали — прежде чем переключать потоки на российские порты, нужно обеспечить соответствующую инфраструктуру», — рассказал Мальцев.



Для решения проблемы в Минсельхозе организована работа оперативного штаба, в котором активно участвуют РЖД и Минтранс, сообщил Хатуов. Он указал на необходимость синхронизации работы трех логистических элементов: портовой перевалки, пропускной способности РЖД и перевалочных мощностей перерабатывающих предприятий, что позволит осуществлять отгрузки с максимальной эффективностью. В дальнейшем, по словам Мальцева, участники рынка совместно с Минсельхозом и Минтрансом планируют прорабатывать «единые подходы относительно выравнивая условий хозяйственной деятельности российских переработчиков».



По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с июля 2015 года по июнь 2017-го Россия экспортировала 1,2 млн т подсолнечного шрота, что на 11% больше предыдущего сельхозгода. Соевого шрота вывезено за рубеж 247 тыс. т, рапсового — 113 тыс. т. По прогнозу Минсельхоза США, в сезоне-2017/18 Россия отправит на экспорт 1,5 млн т шрота из подсолнечника.

