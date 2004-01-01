В 2016 году Россия второй год подряд стала крупнейшим поставщиком арбузов в Прибалтику. Как сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ), по итогам прошлого года отгрузки составили 12,5 тыс. т, что составляет более 20% всего импорта в эти страны.



Российские арбузы поступают в основном в Латвию и Литву, в Эстонии их доля значительно меньше, чем 10 лет назад. «Их заместили украинские и итальянские бахчевые», -уточняется в сообщении РЭЦ. В целом на рынке Прибалтики основными конкурентами России выступают Венгрия и Украина.



По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия входит в десятку ведущих производителей арбузов с урожаем свыше 1,5 млн т в год, что сопоставимо с показателями Узбекистана и США. Помимо прибалтийских стран российские арбузы импортирует Белоруссия, а с 2015 года небольшие поставки также осуществляются в Монголию. В 2016 году суммарный экспорт составил 32 тыс. т.



Главные регионы-экспортеры — Волгоградская и Ростовская области. Впрочем, как сообщил «Агроинвестору» замдиректора Ассоциации бахчеводов Волгоградской области Александр Дудин, в 2016 году в области наблюдался спад в промышленном производстве арбузов. «Около 30−40% урожая в регионе осталось на полях», — сообщил он, связав это с невысоким потребительским спросом. «В торговых сетях раньше в сезон заказывали по 2 тыс. т арбузов в неделю, а в 2016 году — только по 500 т. Производители остались в прибыли, однако, я думаю, в этом году будут гораздо меньше сажать», — рассказал он.



По данным Росстата, в целом по России валовой сбор бахчевых продовольственных агрокультур в 2016 году вырос на 5% к уровню 2015-го и составил 1,76 млн т. Из них 128 тыс. т пришлось на сельхозорганизации, 706 тыс. т — на крестьянские (фермерские) хозяйства, основная же часть — 924 тыс. т — на хозяйства населения. Лидером по производству бахчевых является Приволжский федеральный округ, в котором в прошлом году было получено 43% всего урожая бахчевых (757 тыс. т), на втором месте — Южный федеральный округ (36% общего сбора или 630 тыс. т). Среди регионов лидирует Оренбургская область, где в прошлом году все хозяйства произвели 650 тыс. т бахчевых, за ней следуют Волгоградская и Астраханская области (259 тыс. т и 243 тыс. т).



В 2016 году посевные площади бахчевых агрокультур в России составили 154,9 тыс. га. В 2017-м, согласно прогнозу Минсельхоза, они практически не изменятся и составят 154,1 тыс. га.

