Понижательная тенденция на рынке подсолнечника заканчивается, за минувшую неделю средние цены в европейской части страны выросли на 75 руб. до 16675 руб./т без НДС, сообщает аналитический центр «СовЭкон». «До этого цены неуклонно снижались в течение 10 недель, опустившись на 17%, до 16600 руб./т — минимума с ноября 2014 года», — говорится в сообщении.



Закупочные цены у части переработчиков стабилизировались, а некоторые, в первую очередь на юге страны, на прошлой неделе повысили их на 300−500 руб./т. «Цены достигли своего дна еще в середине октября и тогда же наметились первые признаки роста, — подтвердил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. — К концу месяца мы уже уверенно говорим о начале положительной тенденции, за исключением Сибирского макрорегиона».



Разворот рынка эксперты связывают со снижением прогнозов урожая подсолнечника и ожиданиями повышения конкуренции за маслосемена между переработчиками и экспортерами. В конце сентября «СовЭкон» резко понизил прогноз сбора подсолнечника с 11,5 млн т до 10,4 млн т (в 2016-м — 11 млн т). Как поясняли эксперты, условия развития подсолнечника в этом году оказались неидеальными: негативно сказалась нехватка осадков в августе и местами в июле. ИКАР ожидает урожай на уровне 11,1−11,2 млн т в бункерном весе. «Однако вопрос в том, каким будет коэффициент рефакции. В прошлом году он равнялся 3,8%, какой будет в этом году, пока сложно сказать. Есть риск, что он может быть больше, хотя и нельзя сказать, что в этом году по сравнению с прошлым погода значительно хуже», — полагает Хотько.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, подсолнечник на зерно собран с 5 млн га или 65% к уборочной площади, намолочено 7,8 млн т, что на 1,1 млн т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Текущая урожайность отстает от прошлогодней на 4% и составляет 15,5 ц/га против 16,1 ц/га в 2016-м. При этом в Южном федеральном округе, где убрано почти 80% площадей, урожайность ниже на 7%, в Приволжском — на 9%, в Центральном — на 13%. К 27 октября в Центре страны подсолнечник обмолочен с 77% площадей, на Юге — с 79%, в Поволжье — с 52%. Из основных производящих макрорегионов лишь в Сибири, где убрано 43% площадей, урожайность превышает уровень прошлого года — 11,2 ц/га против 11,1 ц/га в 2016-м.



«Все уже понимают, что в этом году урожай будет меньше, вопрос только насколько. Поэтому аграрии стараются придержать подсолнечник в ожидании более высокой цены, что сказалось на конъюнктуре рынка. С другой стороны, текущие цены на сырье и готовую продукцию в целом довольно комфортны для переработчиков, и у них был некий задел, чтобы несколько повысить закупочные цены на подсолнечник», — комментирует Хотько. В то же время он отметил, что нынешний рост цен на подсолнечник ограничен. «По готовой продукции — подсолнечному маслу и подсолнечному шроту — повышательной тенденции нет, поэтому предел роста цен на сырье вполне просматривается», — сказал Хотько. По данным «СовЭкона», на прошедшей неделе цена на сырое подсолнечное масло снизилась на 75 руб. до 43425 руб./т.



Производство подсолнечника в мире в сезоне-2017/18 составит 48,4 млн т — на 1,2 млн т меньше, чем в предыдущем сельхозгоду, ранее спрогнозировали аналитики Oil World. В частности, в странах СНГ общий валовой сбор может сократиться на 1,8 млн т или на 6%, до 26,4 млн т. В том числе для Украины оценка урожая уменьшена на 0,2 млн т до 13,4 млн т, для России — на 0,5 млн т до 11,3 млн т. Для ЕС, третьего в мире производителя подсолнечника, оценка составила 8,7 млн т, что несколько выше прошлого года (8,5 млн т). Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США ожидает мировое производство подсолнечника на уровне 46,3 млн т, при этом прогноз для России в октябрьском обзоре был снижен на 0,5 млн т до 11 млн т без учета Крыма (в прошлом году сбор подсолнечника на полустрове, по данным Росстата, составил 152 тыс. т).

