Мировое производство подсолнечника в сезоне-2017/18 снизится на 1,2 млн т по сравнению с прошлогодним показателем до 48,4 млн т, говорится в последнем прогнозе аналитиков Oil World. В частности, в странах СНГ общий валовой сбор может сократиться на 1,8 млн т или на 6%, до 26,4 млн т. В том числе для Украины оценка урожая уменьшена на 0,2 млн т до 13,4 млн т, для России — на 0,5 млн т до 11,3 млн т.



Для ЕС, третьего в мире производителя подсолнечника, оценка составила 8,7 млн т, что несколько превзойдет результат прошлого года (8,5 млн т), главным образом, за счет хорошего урожая во Франции и Испании, отмечает Oil World. Прогноз урожая Аргентины сохранен на прежнем уровне в 3,8 млн т, в то же время аналитики не исключают, что этот объем может быть ниже, если засеянная агрокультурой площадь окажется меньше запланированной. При этом в Турции в этом году ожидаются рекордные 1,7 млн т подсолнечника против 1,5 млн т в 2016-м.



Одновременно снизила прогноз мирового производства подсолнечника и Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). По сравнению с сентябрьским отчетом в октябре оценка уменьшена на 1 млн т до 46,3 млн т. В том числе валовой сбор на Украине, как ожидается, составит 13,5 млн т против 15,2 млн т в сезоне-2016/17, в Евросоюзе — 8,5 млн т (-70 тыс. т к уровню 2016/17). В отношении России прогноз в октябрьском отчете снижен на 0,5 млн т до 11 млн т, что является чуть выше рекордного показателя 2016 года, так как Минсельхоз США не учитывает Крым. В прошлом году сбор подсолнечника в России составил 11 млн т, из них 152 тыс. т было получено в Крыму.



Однако российские эксперты прогнозы Oil World и USDA считают чрезмерно оптимистичными. «Очевидно, что повторение прошлогоднего рекорда не состоится. Во всех основных производящих регионах, за исключением лишь Башкирии и Алтая, урожайность подсолнечника ниже прошлогодней. При этом в Поволжье и в Сибири уборка подсолнечника идет с большим запозданием, и ее завершение переносится на следующий год с дополнительными потерями урожая», — отмечает аналитический центр «СовЭкон». В начале октября аналитики «СовЭкона» уменьшили свой прогноз с 11,1 млн т до 10,4 млн т в связи с заметно более низкой, чем ожидалось, урожайностью. По оперативным данным Минсельхоза России, в Центральном и Южном федеральных округах, где убрали более половины посевов, урожайность отстает от прошлогодней на 11% и 4%. В Поволжье, где пока обмолочено чуть менее четверти площадей, урожайность подсолнечника снизилась на 13% к уровню прошлого года.



Тем не менее, в связи с увеличением посевных площадей урожай в этом году серьезно не просядет, ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Росстата, в 2017-м посевы подсолнечника выросли на 398 тыс. га до 7,9 млн га, однако сейчас Минсельхоз понизил площади к уборке на 124 тыс. га до 7,77 млн га. ИКАР ожидает производство подсолнечника в этом сезоне на уровне 11,2 млн т, что немного ниже прошлогоднего показателя, который, по подсчетам ИКАР, находился на уровне 11,3−11,4 млн т.



Экспорт маслосемян подсолнечника из России Минсельхоз США ожидает на уровне 100 тыс. т, что более чем втрое ниже сезона-2016/17. При этом российское производство подсолнечного шрота, как предполагают американские аналитики, вырастет по сравнению с прошлым сельхозгодом на 144 тыс. т до 4,3 млн т, из которых 1,5 млн т будет отправлено на экспорт. Подсолнечного масла в России в сезоне-2017/18 может быть произведено 4,3 млн т, из которых 2,2 млн т поступит на зарубежные рынки. Выпуск соевого шрота вырастет почти на 400 тыс. т до 3,8 млн т, соевого масла — на 89 тыс. т до 860 тыс. т.



Совокупное производство масличных агрокультур, согласно октябрьскому прогнозу FAS USDA, составит 577 млн т, что на 1,6 млн т меньше сентябрьской оценки, но на 5,5 млн т больше уровня сезона-2016/17. Из этого объема 347,9 млн т придется на соевые бобы, валовой сбор которых снизится в этом сельхозгоду на 3,3 млн т, 71,9 млн т — на рапс, мировой урожая которого, напротив, покажет небольшой рост на 1,53 млн т до 71,88 млн т.

