По итогам завершившегося в августе сезона-2016/17 Россия экспортировала почти 2,9 млн т растительных масел и жиров, что на 35% или 755 тыс. т больше, чем в предыдущем сезоне, сообщает Oilworld.ru. В 2015/16 году за рубеж было отправлено 2,1 млн т.



В августе 2017-го экспорт масел и жиров составил 194 тыс. т — на 16% больше, чем в июле (166 тыс. т). Рекордным месяцем в ушедшем сезоне стал март, когда было вывезено 337 тыс. т, в мае было отгружено 317 тыс. т, в декабре 2016-го — 314 тыс. т. Несмотря на перебои с поставками весной, первое место среди импортеров сохранила Турция, в течение сезона закупившая 544 тыс. т российской масложировой продукции. Таким образом, на эту страну пришлось 19% всего российского экспорта в данном сегменте. На втором месте с долей в 11% — Египет, закупивший в России 317 тыс. т масел и жиров. Третьим стал Алжир с долей 10,6% (304 тыс. т).







Основной категорией в российском экспорте масложировой продукции стало подсолнечное масло, которого, по оценкам аналитиков «АПК-Информ», за сезон-2016/17 было вывезено рекордные 2,18 млн т с учетом стран Таможенного союза. Это на 41% больше, чем сезоном ранее. Увеличение объемов экспорта до максимальных значений объясняется преимущественно рекордными объемами производства и переработки подсолнечника — по данным Росстата, урожай семян вырос на 19% до 11 млн т, отметила «Агроинвестору» аналитик «АПК-Информ» Елена Карасик. Кроме того, экспорту способствовал активный спрос на российское подсолнечное масло со стороны Ближнего Востока и Северной Африки. В сезоне-2016/17 более половины всего экспорта подсолнечного масла из России закупили Турция (25% от общего объема экспорта или 543,3 тыс. т), Египет (15% или 317,1 тыс. т), Иран (9% или 188,8 тыс. т) и Узбекистан (5% или 109,2 тыс. т). В страны Таможенного Союза, по оценкам «АПК-Информ», было поставлено 12% от общего объема экспорта российского подсолнечного масла (или 250,8 тыс. т).В нынешнем сезоне-2017/18 экспорт российского подсолнечного масла, согласно прогнозу «АПК-Информ» и Масложирового союза, ожидается на уровне прошлого сельхозгода. Не исключено, что удастся и обновить рекорд: по прогнозу Карасик, поставки подсолнечного масла из России на внешние рынки в 2017/18 МГ могут составить 2,2 млн т. «Все будет зависеть от итогового урожая», — уточнил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным Минсельхоза, пока намолот семян подсолнечника существенно отстает от темпов прошлого года: к 7 ноября убрано 69% площадей, получено 8,3 млн т против 10,1 млн т годом ранее. Средняя урожайность подсолнечника по стране на 3% ниже, чем в 2016-м — 15,4 ц/га. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор этой агрокультуры может снизиться с прошлогодних 11 млн т до 10,5 млн т, по оценке аналитического центра «СовЭкон» — до 10,3 млн т.





«Если в итоге урожай будет сопоставим по объемам с прошлым годом, а также не будет резкого роста экспорта семян подсолнечника, то мы рассчитываем на экспорт подсолнечного масла не меньше, а, возможно, даже и больше, чем в прошлом сезоне», — отметил Мальцев. Что касается поставок растительных масел на внешний рынок, то эксперт не ожидает снижения спроса. «Несмотря на то, что мировая рыночная конъюнктура динамично меняется, в целом спрос сегодня превышает предложение. В частности, за счет хорошего собственного урожая, вероятно, уменьшит закупки Турция, однако, скорее всего, она останется на первом месте среди российских покупателей», — сказал Мальцев. Таким образом, прогнозирует он, Россия в новом сезоне сохранит статус второго в мире экспортера подсолнечного масла после Украины. По оценке «АПК-Информ», в сезоне-2016/17 на Украину и Россию приходилось около 80% мирового экспорта подсолнечного масла.



Согласно октябрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2017/18 В России будет произведено 4,3 млн т подсолнечного масла, из которых 2,2 млн т поступит на зарубежные рынки. Выпуск соевого масла вырастет на 89 тыс. т до 860 тыс. т. При этом экспорт маслосемян подсолнечника составит 100 тыс. т, что более чем втрое ниже сезона-2016/17. В сентябре вывоз подсолнечного масла из трех ключевых стран-производителей — России, Украины и Аргентины — по данным Oil World, составил 546 тыс. т, что почти на 40% больше аналогичного периода 2016-го. Основными направлениями отгрузок стали Индия (131 тыс. т), Китай (102 тыс. т) и Евросоюз (81 тыс. т).

