К 13 ноября с начала сезона в России произведено более 4,2 млн т сахара из свеклы урожая 2017 года, сообщает аналитическая служба Союзроссахара. Заготовлено 34,5 млн т сахарной свеклы, суточная выработка сахара составляет 48 тыс. т, что в 2,8 раза превышает его внутреннее потребление.



В октябре 2017 года был установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара — по предварительным данным, он составил 1,74 млн т, отметил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Это на треть больше чем, например, за весь сезон-1997/98», — добавил он.



По данным Союзроссахара, работают 68 из 75 сахарных заводов. «Четыре завода Краснодарского края и сахарный завод Чеченской республики завершили сезон переработки. Еще два завода Краснодарского края простаивают из-за отсутствия сырья, копка и вывоз которого ограничены из-за погодных условий», — информирует союз. Кроме того, с начала производственного сезона сахарными заводами произведено 900 тыс. т гранулированного жома и около 1,1 млн т свекловичной мелассы.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 14 ноября сахарная свекла убрана с 94% площадей, накопано 47,8 млн т корнеплодов, что примерно соответствует показателю на аналогичную дату 2016 года. Средняя урожайность в этом году на 6% ниже прошлогодней — 430,8 ц/га. В то же время качество перерабатываемой сахарной свеклы значительно выше показателей 2016-го, отмечает Союзроссахар: сахаристость выросла на 1 п. п., выход сахара — на 0,9 п. п. Как заявлял в октябре глава Минсельхоза Александр Ткачев, за счет расширения посевных площадей на 6% урожай сахарной свеклы в этом году ожидается на рекордном уровне — 52 млн т против 51,4 млн т годом ранее, Россия получит 6,5 млн т сахара и сохранит мировое лидерство.



ИКАР прогнозирует валовой сбор на уровне не менее 50,7 млн т. «Половина оставшихся к уборке площадей приходится на пять регионов ЦЧР — Тамбов, Липецк, Орел, Пенза, Белгород, где погода уже не слишком благоприятствует уборке», — поясняет Иванов. При этом к 11 ноября дигестия при приемке составляла 16,94% против 15,97% на аналогичную дату 2016-го, а выход сахара — 14,11% против прошлогодних 13,23%. «В результате производство свекловичного сахара в текущем сезоне может обновить рекорд в 6,2 млн т», — оценивает Иванов.



При этом внутренняя потребность страны в сахаре, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) составляет 6 млн т. Таким образом, ожидаемое в этом году обновление рекорда в среднесрочной перспективе приведет к снижению инвестиционной активности в сахарной отрасли, ранее прогнозировало Минэкономразвития. «Повторение в текущем году выработки рекордных объемов свекловичного сахара на фоне слабой заинтересованности производителей в экспорте из-за низких мировых цен на сахар сформируют на внутреннем рынке избыточные запасы, что приведет к понижательному ценовому тренду на сахар, и в свою очередь на сахарную свеклу», — говорилось в прогнозе ведомства.



В сезоне-2016/17 Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара (6,2 млн т), опередив США, Францию и Германию. На этом фоне, согласно еженедельному обзору Минсельхоза, оптовая цена на сахар-песок с начала года снизилась более чем на треть и по состоянию на 7 ноября в Южном федеральном округе составила 22,48 руб./кг, потребительская цена опустилась на 18,5% до 38,61 руб./кг. Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, наращивание производства сахара в России стало одной из причин уменьшения и мировых цен, которые в октябре опустились на 0,7% к сентябрю и на 36% к аналогичному периоду 2016-го.



Как следует из ценового мониторинга Sugar.ru, в течение прошлой недели оптовые цены на сахар, оттолкнувшись от уровня поддержки 22 руб./кг, показали небольшой рост. «Первыми подняла цены «Русагро», за ней подтянулись и остальные участники рынка. «Продимекс» сократил лимит продаж дешевого сахара, оставив его только на трех заводах. К сегодняшнему дню минимальные оптовые цены в Краснодаре — порядка 23 руб./кг, на заводах ЦФО — 22,5 руб./кг», — сообщают аналитики агентства.



По данным ФТС, импорт белого сахара в Россию в январе-августе снизился на 3,6% до 173 тыс. т (в том числе 148,5 тыс. т — из Белоруссии), а экспорт вырос в 44 раза до 257 тыс. т против 5,8 тыс. т за первые восемь месяцев 2016-го. В сентябре, по данным Sugar.ru, на экспорт было отправлено еще 43,5 тыс. т. «На фоне экстремально низких цен, экспорт сахара по железной дороге из России растет. За 10 дней ноября экспортировано 9,3 тыс. т белого сахара, основные получатели, как и раньше, — Казахстан и Азербайджан. Впервые по железной дороге российский сахар пошел в Узбекистан, за первую декаду ноября Чишминский сахарный завод поставил туда 1 тыс. т, Отрадинский («Русагро») — 860 т», — комментируют аналитики. На прошлой неделе группа «Русагро» сообщила, что отгрузила в Узбекистан первые 10 вагонов сахара и в ближайшие месяцы планирует нарастить объем поставок в эту страну.

