По данным ФТС, в январе-августе 2017 года на фоне роста отечественного производства импорт сахара-сырца в Россию сократился в 22 раза до 10,5 тыс. т. Без учета стран Таможенного союза по состоянию на 15 октября было ввезено лишь 4,8 тыс. т против 217,3 тыс. т в аналогичный период 2016 года, сообщает Минсельхоз.



Судовые партии сахара-сырца не поступают в Россию с сентября 2016 года, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Импорт сырца не проходит по экономическим соображениям ввиду сложившейся в России конъюнктуры рынка. Последняя партия была ввезена на Дальний Восток в августе прошлого года, и с тех пор не было ни одной», — сказал Иванов «Агроинвестору». По его словам, то, что ФТС регистрирует как импорт сахара-сырца, — это лишь небольшие поставки контейнерами, например, с Маврикия и из Колумбии. «Это тростниковый сахар, местные поставщики его расфасовывают в мелкую розничную упаковку. Емкость рынка такой экзотики в России — максимум 10−15 тыс. т. При этом часть небольшого импорта сахара оформляется в качестве сырца, потому что на него ниже пошлина», — отметил Иванов.



Что касается импорта белого сахара, то здесь, как отметил эксперт, остались лишь два «окна» — это Белоруссия, которая ввозит в Россию 250−300 тыс. т сахара в год, и Калининград, через который поступает около 40 тыс. т в год благодаря действующему там режиму возврата пошлины для местных производителей. По данным ФТС, в январе-августе объем импорта белого сахара снизился на 3,6% до 173 тыс. т против 179,5 тыс. т в январе-августе 2016-го. Из этого объема 86% пришлось на поставки из Белоруссии — 148,5 тыс. т. Объем экспорта белого сахара из России в январе-июле составлял 257,3 тыс. т, основными потребителями стали страны СНГ, Грузия, Египет, Сербия, Сирия, Монголия.



«Отрасль в сложном положении»

Вопрос о ситуации на рынке сахара поднимался премьер-министром России Дмитрием Медведевым на заседании Евразийского межправительственного совета 25 октября. Тогда глава правительства сообщил, что «отрасль оказалась в довольно сложном положении». «По состоянию на 1 августа оптовые цены на сахар упали почти на 44%, до уровня 2014 года. Это нас не может не беспокоить, потому что мы много сахара производим», — сказал Медведев. В связи с этим он сообщил о намерении провести «совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара» и по результатам анализа вместе со странами ЕАЭС принять решение, которое бы способствовало исправлению ситуации.



Позднее агентство РБК сообщило, что Минсельхоз предложил правительствам двух стран-участников ЕАЭС — Белоруссии и Казахстану — отказаться от импорта сахара и сахара-сырца из третьих стран и заменить его российским сырьем. Как сообщил агентству исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин, в результате белорусский концерн «Белгоспищепром» — основной производитель продуктов питания в республике, в том числе сахара — согласился ограничить ввоз тростникового сахара-сырца и рассмотреть предложение о закупке российского свекловичного сырца в сезоне-2018/19. На просьбу «Агроинвестора» подтвердить эту информацию «Белгоспищепром» не ответил.



«Если хотя бы временно Белоруссия не будут ввозить сырец, это уже благоприятно скажется на рынке и хотя бы немного приподнимет цены, которые сейчас находятся на аномально низком уровне. На большом общем рынке ЕАЭС сейчас много лишнего сахара, и чем меньше на территорию Таможенного союза будет завезено сырца и белого сахара из третьих стран, тем лучше для свекловодов, сахарных заводов, бюджетов и экономик всех стран ЕАЭС», — уверен Иванов.



По данным Минсельхоза, в январе-августе производство сахара-песка в стране по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 37,5% до 1,14 млн т. В том числе выработка сахара из сахарной свеклы увеличилась в 1,8 раза до 1,1 млн т, а из импортного сырца — снизилась в 10 раз до 21,9 тыс. т. Удельный вес свекловичного сахара в производстве возрос до 98,1% против 73,5% годом ранее. Кроме того, по данным Союза сахаропроизводителей России, из сахарной свеклы нового урожая к 23 октября было выработано более 3,1 млн т сахара. В стране работают 74 из 75 сахарных заводов, перерабатывающие 377 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Суточное производство сахара составляет 55 тыс. т, что в 3,2 раза превышает внутреннее потребление сахара.

