Экспорт зерна и масличных из России в Китай в сезоне-2017/18 по состоянию на 15 мая составил 1,2 млн т, что является абсолютным рекордом в истории современной России. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито». «Основной объем экспорта в Китай приходится на соевые бобы (846,2 тыс. т), семена рапса (108,1 тыс. т), пшеницу (41,3 тыс. т), кукурузу (23 тыс. т)», — приводит данные ведомство.



Кроме того, с 1 ноября 2017 года к экспорту в Китай были допущены гречиха, овес, подсолнечник, масличный лен, а также гречневая крупа и овсяные хлопья. С этого времени Россия отгрузила 46,6 тыс. т маслосемян льна, 7,5 тыс. т гречихи, 2,6 тыс. т подсолнечника и 2,1 тыс. т овса. Таким образом, по данным Россельхознадзора, российский экспорт сельхозпродукции по сравнению с аналогичным периодом сезона-2014/2015 вырос в 18 раз. «Занимая 13 место в рейтинге основных стран-импортеров российского зерна, Китайская народная республика стремительными темпами приближается к топ-10 основных стран-импортеров», — констатирует российское ведомство. В сообщении отмечается, что сейчас ведется работа по допуску на рынок Китая ячменя, проса, сорго, соевого шрота, а также продуктов переработки зерна. Для этого в текущем году запланирован ряд инспекций китайских специалистов в Россию для проведения анализа фитосанитарных рисков.



При этом российская сторона готова кратно увеличить поставки на китайский рынок. Так, только Омская область может экспортировать 1 млн т пшеницы в этом году, заявил во вторник первый замглавы правительства региона Валерий Бойко. «В Омской области производится 3,5 млн т зерна, в том числе 2,5 млн т пшеницы. Китайские партнеры отмечают омскую пшеницу как идеально подходящую для приготовления китайской лапши», — сказал Бойко на международной выставке SIAL China 2018 В Шанхае. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Омской области, заинтересованность в сотрудничестве с регионом выразил китайский переработчик зерновых «И Тай». В апреле эта же компания подписала протокол о намерениях с Алтайским краем. Как сообщал тогда пресс-центр краевого правительства, согласно документу, в Китай планируется поставка алтайской гречихи, пшеницы, рапса и овса общим объемом 34 тыс. т.



Сейчас в реестр экспортеров пшеницы в Китай включены Алтайский и Красноярский края, Омская, Новосибирская, Челябинская и Амурская области. В конце февраля главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину Китая сообщило об отмене для этих регионов введенного в 2016 году карантинного требования по мокрой головне и карликовой головне и открытии для них китайского рынка. В 2018 году китайская сторона приглашена также проинспектировать места выращивания и хранения пшеницы в Курганской, Кемеровской, Иркутской областях и в Забайкальском крае. С сентября 2017-го из федерального бюджета выделяются субсидии на перевозку сельхозпродукции и продовольстия на экспорт в Китай и другие азиатские страны. Производителям компенсируют до 50% фактически понесенных затрат.



Китай занимает третье место среди стран-импортеров российской продукции АПК с долей в 8,6%, говорится в Национальном докладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. По итогам 2017 календарного года в эту страну ввезено российского продовольствия и сельхозсырья на сумму $1,8 млрд. Основная часть объема — $1,1 млрд — пришлась на рыбу, ракообразных и моллюсков. Доля продукции масложировой промышленности в общем объеме агроэкспорта в Китай составила 13,5% ($0,24 млрд).



В целом по итогам прошлого года Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия на $20,7 млрд, из этой суммы $7,8 млрд пришлось на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности, $2,7 млрд — продукцию масложировой промышленности. Зерно и товары масложировой промышленности обеспечили основной прирост российского экспорта продукции АПК в прошлом году, увеличившись на $1,8 млрд и $0,8 млрд, следует из Нацдоклада. В соответствии с указом президента Владимира Путина, подписанным 7 мая, до 2024 года аграрный экспорт должен вырасти до $45 млрд.

