Производство растительного масла по итогам трех месяцев 2018 года выросло более чем на 8% до 1,53 млн т, в том числе выпуск подсолнечного масла увеличился с 1,16 млн т до 1,26 млн т, следует из данных Росстата. Объемы увеличиваются, несмотря на сокращение валового сбора подсолнечника в 2017 году. Однако, как ранее прогнозировал Масложировой союз, спад производства масла из этой агрокультуры начнется в третьем квартале этого года, когда закончится сырье, хотя в первом и втором отрицательной динамики наблюдаться не будет.



Тем не менее, производство трех основных видов растительных масел растет быстрее, чем внутреннее потребление, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Именно поэтому с каждым годом мы видим и увеличение объемов экспорта», — говорит он. По прогнозу эксперта, в сезоне-2017/18 Россия в совокупности вывезет 2,8 млн т растительных масел. Годом ранее — 2,73 млн т (без учета поставок в страны Таможенного союза, а это еще около 300 тыс. т).



Масложировую отрасль можно назвать одним из лидеров российского экспорта. За рубеж поставляются не только масла всех видов, но и отходы производства (жмыхи), и сырье (подсолнечник, соя, рапс, сафлор, масличный лен и пр.). В прошлом году среди самых активно отгружаемых за рубеж сельхозтоваров третью позицию в денежном выражении ($1,75 млрд) и пятую по весу (2,27 млн т, а это примерно половина произведенного в стране объема) заняло подсолнечное масло. За пять лет Россия нарастила поставки этого вида масла почти в 1,7 раза в натуральном выражении.



Экспорт соевого масла с 2013 года увеличился в 2,7 раза до 505 тыс. т в 2017-м, что составляет около 75% от российского производства. А вот вывоз рапсового сократился. Пик поставок за последние пять лет пришелся на 2014 год, когда за рубеж отправили 357 тыс. т на $295 млн. В прошлом году было экспортировано 292 тыс. т на $235 млн. Производство рапсового масла в стране тогда, по данным Росстата, составило почти 344 тыс. т. То есть около 84% выработанного в стране продукта было реализовано на внешние рынки.



Холдинг «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет») может продать за рубеж более 150 тыс. т подсолнечного масла. «Мы смотрим, где нам выгоднее торговать, туда и продаем», — говорит коммерческий директор компании Вячеслав Китайчик. Поставки увеличиваются ежегодно вслед за повышением валового сбора подсолнечника и выработки масла. Пока значительную часть вывоза «Солнечных продуктов», как и других компаний-экспортеров, составляет сырое масло наливом. «Есть огромные проблемы с инфраструктурой, что сдерживает продажи на дальние рынки, — рассказывает Китайчик. — Отсутствует емкостной парк для накопления масла в глубоководных портах (не считая терминала «Эфко» в Тамани), в новороссийском порту мы грузим масло по прямому варианту — из железнодорожных цистерн прямо в судно».



Вывоз бутилированного масла тоже постепенно развивается, но пока речь идет преимущественно о поставках в страны бывшего СССР, уточняет Китайчик. Экспорт подсолнечного масла в бутылках — это тяжелая работа, считает Владимир Петриченко. Традиционно оно поставляется в страны Таможенного союза и СНГ, отчасти в Монголию и с недавнего времени в Китай. Для того, чтобы развивать другие направления, нужны большие усилия по формированию спроса на новых рынках. А это задача не столько бизнеса, сколько государства. По оценке «ПроЗерно», в текущем сезоне из всего экспорта подсолнечного масла фасованное составит около 16%.

