В марте продажи подсолнечника сельхозорганизациями возросли до 600 тыс. т против 504 тыс. т в феврале и вновь превысили прошлогодний показатель (524 тыс. т в марте 2017-го), сообщает аналитический центр «СовЭкон». «Активные продажи заметно снизили остатки подсолнечника в хозяйствах. Если на начало февраля они были на 8,2% ниже прошлогодних, то на начало марта — на 13,4%, а на начало апреля — на 17,7%", — сравнивают аналитики центра.



По данным Росстата, на конец марта запасы подсолнечника в сельхозорганизациях составляли 871 тыс. т против 1,06 млн т на аналогичную дату 2017-го. Наиболее значительно — на 31% до 247 тыс. т — запасы снизились в Центральном федеральном округе. В том числе в Белгородской области остатки уменьшились в 3,4 раза, в Тамбовской — на 46%, в Курской — почти на 40%. В Южном федеральном округе, на который пришлась почти треть всего урожая подсолнечника в стране, снижение составило 15%, к 1 апреля в хозяйствах было 320 тыс. т семян против 377 тыс. т годом ранее. В Приволжском федеральном округе запасы сократились на 13% до 210 тыс. т, в том числе в 2,6 раза — в Башкирии и в 1,9 раза — в Саратовской области. Превышение остатков в сравнении с прошлогодним показателем зафиксировано лишь в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах, которые не являются основными производящими макрорегионами подсолнечника в стране (доля каждого в общестрановом сборе — около 6%).



Согласно прогнозу «СовЭкона», в апреле и мае можно ожидать серьезного сокращения продаж подсолнечника, особенно в регионах с наибольшим снижением запасов. «Тем более подходит период массового сева подсолнечника, и аграрии в первую очередь будут расходовать подсолнечник на семена, а продавать будут то, что осталось после посевной», — полагают эксперты.



Проблемы с сырьевой базой для производства подсолнечного масла будут наблюдаться вплоть до урожая этого года, добавляет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «По инерции производство и экспорт подсолнечного масла в этом сезоне шли очень высокими темпами, которые не соответствовали текущему урожаю. Однако нужно помнить, что наша страна этот сезон начала с очень высоким запасом масла с прошлого сезона, и первые месяцы были колоссальные объемы экспорта масла, которые собственно относились к урожаю предыдущего сезона. И мы думаем, что в ближайшие месяцы экспорт будет снижаться и по итогам сезона он будет ниже, чем в прошлом сельхозгоду», — отметил Рылько. В то же время он выразил надежду, что урожай подсолнечника в 2018 году будет выше прошлогоднего. «К сожалению, в этом году из-за погодных условий наблюдается отложенная посевная, но надеемся, что в ближайшие недели ситуация выровняется, и сев подсолнечника, а также кукурузы и сахарной свеклы пройдет в штатном режиме», — добавил Рылько.



По данным Росстата, валовой сбор подсолнечника в 2017-м снизился на 4,8% до 10,5 млн т. В то же время производство подсолнечного масла за первую половину сезона-2017/18 (сентябрь-февраль) выросло на 4,2% до 2,6 млн т. Экспорт подсолнечного масла за шесть месяцев сельхозгода составил почти 1,2 млн т, что на 17% выше аналогичного прошлогоднего показателя, следует из данных ФТС. Согласно прогнозу ИКАР, по итогам сезона будет произведено около 4,2−4,3 млн т подсолнечного масла, что на 8% уступит результату прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла снизится на 12% до 1,9−1,92 млн т.

