По итогам 2017 года Россия увеличила экспорт подсолнечного масла на 32% до рекордных 1,8 млн т. В денежном выражении отгрузки выросли на 27% до $1,3 млрд или 77,5 млрд руб., сообщает информационно-аналитическое агентство OilWorld. Основным фактором роста вывоза стало увеличение производства подсолнечника в стране с 9,3 млн т в 2015-м до 11 млн т в 2016 году. По итогам 2017-го, согласно Росстату, сбор составил 10,5 млн т. Тем не менее, недозагруженность маслоэкстракционных заводов в среднем по стране сейчас составляет около 30%, ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По оценке Масложирового союза России, за счет имеющихся мощностей отечественный масложировой комплекс имеет наибольший потенциал по наращиванию экспорта, к 2025 году он может достигнуть $7 млрд.







Топ-5 экспортеров

Крупнейшим российским экспортером подсолнечного масла наливом в 2017 году вновь стала группа «Астон». Согласно рейтингу OilWorld, компания вывезла за рубеж 391 тыс. т масла против 331 тыс. т годом ранее. Несмотря на такой рост, доля компании в общем объеме экспорта снизилась с 24% до 22%. Традиционными странами поставки для «Астона» остались Египет и Турция, однако вывоз в последнюю снизился на 57 тыс. т. Кроме того, в прошлом году компания вышла на рынки Ирака и Ирана.



Группа «Эфко» в 2017 году заняла второе место в рейтинге крупнейших российских экспортеров подсолнечного масла наливом. Как говорится в сообщении компании, вывоз масла вырос почти вдвое до 346 тыс. т. Такой результат достигнут благодаря увеличению отгрузок в Египет, Судан и Саудовскую Аравию, а также выходу на рынки Индии, Китая, Туниса, Омана и Азербайджана. По данным OilWorld, доля группы в общем объеме экспорта в этой категории за год выросла с 14% до 19%.



По словам гендиректора группы Евгения Ляшенко, в прошлом году предприятия компании в России и Казахстане увеличили объем переработки маличных на 15,7% до более 1, 5 млн т. В то же время он отметил, что дальнейший рост во многом сдерживается нехваткой сырья. Вопрос обеспечения российских перерабатывающих мощностей сырьем остается достаточно острым и во многом не только, но и ограничивает возможности расширения экспортного потенциала России, подчеркнул Ляшенко. В целом доступный экспортный потенциал в среднесрочной перспективе «Эфко» оценивает более чем в 5,4 млн т.



Третье место заняла группа НМЖК, которая была четвертой по итогам 2016-го. За год компания нарастила экспорт подсолнечного масла на 55 тыс. т до 175 тыс. т, что составляет 10% всего российского экспорта в этой категории. Среди основных покупателей НМЖК - Китай, Иран и Ирак. С пятой на четвертую позицию переместилась группа «Солнечные продукты», в 2017-м увеличившая отгрузки масла на 48 тыс. т до 144 тыс. т (доля рынка — 8%). Компания также начала поставки в Иран и Ирак, однако основным покупателем масла холдинга по-прежнему является Турция.



Группа «Юг Руси», в 2016-м занимавшая вторую позицию, по итогам прошлого года стала лишь пятой. В минувшем году компания снизила объем экспорта на 74 тыс. т примерно до 144 тыс. т, при этом ее доля на рынке упала в два раза — до 8%. «Традиционными рынками этого экспортера в последние годы являются Турция, Египет и Казахстан. Однако экспорт компании в Турцию упал в этом году почти на 52 тыс. т. На египетском направлении «Юг Руси» потеснили «Астон» и «Эфко», а Казахстан из-за роста внутреннего производства подсолнечного масла в этом году в целом значительно сократил импорт подсолнечного масла из России», — указывают аналитики OilWorld.



По данным Минсельхоза США, Россия является вторым в мире производителем и экспортером подсолнечного масла после Украины. В сезоне-2016/17 на нашу страну приходилось 23% мирового производства, такая же доля ожидается и по итогам 2017/18. Вывоз подсолнечного масла Минсельхоз США прогнозирует на уровне 2,1 млн т, что составляет почти 23% мировой торговли данным продуктом. ИКАР оценивает экспорт ниже — в 1,9 млн т по итогам сезона против 2,2 млн т сельхозгодом ранее.



По данным ФТС, крупнейшим импортером российского подсолнечного масла в 2017 календарном году осталась Турция, хотя поставки в эту страну и снизились на 22% до 439 тыс. т. Второе место по-прежнему занимает Египет, нарастивший объемы закупок в 1,6 раза до 384 тыс. т. Замыкает топ-3 импортеров Иран, закупивший 177 тыс. т российского подсолнечного масла. За ним следуют Китай (142 тыс. т) и Ирак (98 тыс. т).

