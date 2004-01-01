Импорт сельхозпродукции из США: что еще может попасть под запрет

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев поддерживает инициативу ограничить поставки сельхозпродукции из США в Россию в ответ на санкции. «В принципе, по-человечески я, конечно, поддерживаю эти инициативы», — цитирует министра РИА «Новости». При этом глава агроведомства уверен, что наша страна сможет заместить эти товары. В любом случае, перечень продукции будет утверждаться правительством, напомнил Ткачев.



«Импорт из США в 2017 году по продуктам питания, алкоголю и табаку составил $464 млн при общем импорте России [в этих категориях] на уровне $28 млрд, то есть менее 2%, — прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — Из этого объема основная доля — это семена масличных, разные готовые пищевые продукты, алкоголь и табак — в сумме $232 млн. Доля США в импорте этих товаров составляет менее 10% от всего объема ввоза».







По данным ФТС, общий импорт из США в Россию по всем товарам в прошлом году составил $12,5 млрд — 5,7% от всех поставок в страну. По этому показателю штаты стали третьими среди торговых партнеров России после Китая (21%) и Германии (11%). Для сравнения, в 2014 году доля США была выше — 6,4%, тогда наша страна ввозила продукции на $18,5 млрд, в том числе поставки сельхозсырья и продовольствия превышали $1,3 млрд. В августе 2014-го России ограничила ввоз этих товаров из ряда стран, которые ввели санкции против нашего государства или присоединились к ним. В том числе продэмбарго коснулось американских товаров. Под запрет в частности попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.



Поставки животноводческой продукции снизились в 36 раз

На основе данных ФТС «Агроинвестор» проанализировал структуру импорта из США и ее изменения с 2014 года. Из таможенной статистики следует, что значительнее всего за прошедшее время сократились закупки продукции животного происхождения: в 2013 году их объем в денежном выражении составлял $633 млн, в 2014-м — $372 млн, а по итогам прошлого года — только $10,4 млн. Если до введения продэмбарго Россия закупала в США в основном мясо и продукты из мяса, а также живых животных (преимущественно крупный рогатый скот), то в прошлом году в импорте с долей почти 55% преобладали непищевые продукты животного происхождения — в частности, наша страна закупила в штатах 1,35 т бычьей спермы на $5,2 млн. По поставкам семени племенных быков США являются крупнейшим партнером России, на их долю пришлось 52% от общего ввоза. На втором месте Канада с долей 37%.



Крупнейшим поставщиком племенного скота по итогам прошлого года стали Нидерланды (35%), далее идет Германия (34%), всего за рубежом было закуплено 58,3 тыс. голов КРС на $135 млн. Из США ввезли лишь два животного на $51 тыс. Для сравнения, в 2014-м Россия импортировала 42 тыс. голов чистопородного племенного КРС на $141 млн и тогда крупнейшим поставщиком были штаты с долей почти 41%. Также до введения эмбарго американцы были вторыми по отгрузкам в Россию живых племенных свиней с долей 22%, в прошлом году они не поставлялись. В целом импорт в этой категории уменьшился незначительно — с $11,6 млн до $11,4 млн, хотя в количественном выражении — снизился примерно в полтора раза с 7,6 тыс. свиней в 2014 году до примерно 5 тыс. т в прошлом. Среди поставщиков на первом месте Канада (86%), второй стала Белоруссия (9%).







Ввоз живой птицы (в основном цыплят кур и индейки) в Россию сократился с $50,2 млн до $36,6, в количественном выражении закупки снизились с 10,2 млн штук до 9,5 млн штук. Причем если в 2014 году из США не было поставок в этой категории, то в прошлом году наша страна импортировала оттуда 6,1 тыс. цыплят на $21,7 тыс. — примерно 0,1% от общего ввоза. Лидером по поставкам живой птицы в Россию являются Нидерланды (53%), на втором месте Франция (16%).



Также в 2014 году США ввезли в Россию 4,1 млн инкубационных куриных яиц на $1,8 млн и 522 тыс. яиц прочих птиц на $854 тыс. По первым доля штатов в импорте была на уровне 0,8%, по вторым — 5,6%. В прошлом году инкубационное яйцо из США не ввозилось. Крупнейшим поставщиком инкубационного куриного яйца в Россию являются Нидерланды с долей 35% ($51,8 млн), по яйцу прочих птиц лидирует Франция с $18,4 млн (51%). В целом в 2017-м Россия импортировала 519 млн инкубационных куриных яиц на $148 млн против 677 млн штук на $241 млн в 2014-м. Поставки яйца прочих птиц, напротив, выросли с 10,7 млн штук на $15,2 млн до 29,4 млн штук на $36,3 млн.



В целом импорт продукции животного происхождения в Россию из всех стран уменьшился с $12,3 млрд в 2014 году до $7 млрд в прошлом. В объемном выражении поставки сократились с 3,8 млн т до 2,7 млн т. В том числе благодаря развитию внутреннего производства ввоз мяса и мясных продуктов упал вдвое до $2,7 млрд. Сохраняется достаточно высокий уровень ввоза говядины — примерно на $1,2 млрд в прошлом году, хотя и здесь по сравнению с 2014-м произошло снижение примерно на $1,5 млрд. Крупнейшим поставщиком мяса в Россию по итогам 2017-го стала Бразилия с долей 48% ($6,51 млрд), далее идет Белоруссия ($2,4 млрд — 17,7%).



Импорт семян сохраняется

Поставки из США продукции растительного происхождения в 2013 году составляли $515 млн, в 2014-м — $501 млн, по итогам прошлого сократились до $139 млн. До введения ограничений на импорт в этой группе 64% поставок приходилось на категорию «семена, зерно и лекарственные растения», 29% — на «фрукты и орехи». В прошлом году доля первой достигала 89%, во второй поставок не было из-за действия продэмбарго.



Так, например, в 2014 году Россия ввезла из США 390 тыс. т соевых бобов на $215 млн — 19% от их общих поставок в страну в стоимостном выражении. В прошлом году доля США по ним значительно снизилась: при общем импорте в 2,23 млн т на $968 млн американских бобов было закуплено лишь 10 тыс. т на $20,2 тыс. А вот по семенам подсолнечника импорт, наоборот, увеличился. Если в 2014 году на долю США приходилось 24% поставок — было ввезено 5,6 тыс. т на $57,7 млн, а лидером по их отгрузкам в Россию была Турция с 13,2 тыс. т на $83,5 млн (доля — 35%), то в 2017-м штаты вышли на первое место. В прошлом году поставки составили 9,9 тыс. т на $100 млн (доля в общем ввозе — 35%). Импорт из Турции упал до 6,3 тыс. т на $43,5 млн (доля — 15%). При этом к ней приблизилась Франция, поставившая в Россию 4,2 тыс. т семян подсолнечника на $41,7 млн (14,7%). Всего в прошлом году Россия импортировала 120 тыс. т семян подсолнечника на $285 млн.



Также в прошлом году Россия закупила в США 365 т семян и плодов для посева на $17,2 млн. Объем их ввоза из всех стран составил 13,9 тыс. т на 202 млн. Доля американской продукции была на уровне 8,5%, США стали четвертым поставщиком в этой категории. На первом месте Германия (26%), на втором — Франция (16%), третьей была Бельгия (10,6%). В структуре общих поставок семян по агрокультурам в прошлом году лидировала сахарная свекла (4,24 тыс. т на $98,9 млн), далее шли прочие семена овощей (928 т на $72,3 млн). И если семена сахарной свекла в 2017 году из США не поставлялись, равно как и в 2014-м, то по овощным они стали крупнейшим импортером с долей свыше 20% — Россия закупила в штатах 126 т продукции на $14,6 млн. Вторым по объему поставщиком с долей в 14,4% стала Франция, далее идет Италия (9,4%). По сравнению с 2014 годом ввоз из США в этой категории увеличился: тогда было поставлено 124 т семян на $14,2 млн.



Как показывает опыт уже действующих ответных санкций, племенная продукция и семена агрокультур, по которым Россия завит от импорта, все-таки не попадают под ограничения. Так, например, запрет на ввоз живой рыбы не распространяется на мальков форели и лосося, поскольку их ввоз необходим для развития отечественной отрасли аквакультуры. Также спустя две недели после введения продэмбрго в августе 2014-го из перечня убрали семенной картофель.



Ответные санкции контрпродуктивны?

Объем импорта из США в группе «пищевые продукты, напитки, табак» в 2014 году составлял $480 млн против $533 млн в 2013-м. В прошлом году он уменьшился до $308 млн. Если в 2014 году 34% поставок приходилось на категорию «разные пищевые продукты», 23% — на алкогольные и безалкогольные напитки, то в прошлом доля первой составила 29%, на второе место вышел табак (26%), напитки переместились на третью позицию (21,7%). В целом по этой группе товаров доля американской продукции в общем объем российского импорта составляет 3,3% — это десятое место среди поставщиков.







6 апреля Вашингтон объявил о расширении антироссийских санкций в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц. В список в частности попали Олег Дерипаска и его активы, в том числе агрохолдинг «Кубань», Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и другие. Спустя неделю в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах России, который предполагает запрет на поставки из США продовольствия и сельхозпродукции, алкоголя, табака, также предполагается ограничить импорт лекарств, ракетных двигателей, металлов. Депутаты рассмотрят документ 15 мая.



При этом, например, председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что ответные санкции могут ударить по российской экономике. «Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции», — цитировал его «Интерфакс».



Эксперты РНХиГС тоже допускают угрозу того, что введенные контрсанкции станут более чувствительными для россиян, чем для американцев. Экономика США существенно больше и более диверсифицирована, чем российская и легко сможет переориентироваться на другие рынки сбыта и поставщиков. Тогда как Россия может не найти для себя приемлемых альтернатив, говорится в апрельском мониторинге экономической ситуации, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Минэкономразвития.

