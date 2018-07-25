Госдума утвердила компенсации аграриям на топливо

Госдума поддержала проект распоряжения правительства о распределении 5 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию потерь аграриев из-за роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что каждый регион получит средства как погектарную поддержку, исходя из объема обрабатываемых земель.

Вопрос требует оперативного решения, поэтому его предложено принять, не дожидаясь заседания трехсторонней комиссии, пояснил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. «Предлагается распределить эти 5 миллиардов аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку по субъектам федерации. По той же самой формуле, по которой распределяются эти субсидии на несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства», — отметил Жуков.

Как рассказал глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин, чтобы вырастить урожай зерновых агрокультур, требуется 72 л дизельного топлива на гектар. «Только весенний сев у нас — 57 млн га. В целом — 80 млн га, и легко эти 5 руб. [увеличение цен на ГСМ в этом году] умножить на 80 млн га и получить убыток в 40 млрд руб.», — посчитал Кашин. Депутат Госдумы Геннадий Кулик добавил, что в расчете на гектар аграрии получат субсидию в 100 руб. «Причем 28 руб. должны дать регионы, остальное — эти 5 млрд руб.», — сообщил он. Представитель Минсельхоза уточнил «Агроинвестору», что всего объем бюджетных ассигнований составит 6,3 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. — из федерального бюджета, 1,3 млрд руб. — из бюджетов регионов. Он подтвердил, что после внесения изменений в нормативно-правовые акты средства планируется оперативно довести до аграриев.

Согласно представленным Минсельхозом данным, самую большую поддержку из федерального бюджета получат Алтайский край (336 млн руб.), Ростовская область (312 млн руб.) и Оренбургская область (238 млн руб.). Также 219 млн руб. будет выделено Краснодарскому краю, 210 млн руб. — Ставропольскому краю, 200 млн руб. — Саратовской области, 186 млн руб. — Волгоградской области, 185 млн руб. — Татарстану. Сами регионы ранее оценивали потери от удорожания ГСМ в разы больше: так, власти Ставропольского края сообщали об увеличении затрат на 6 млрд руб., Ростовской области — на 3 млрд руб.

Всего Минсельхоз оценивает убытки аграриев от удорожания топлива в первом полугодии до 12 млрд руб.: как сообщал глава министерства Дмитрий Патрушев, за год дизельное топливо выросло в цене на 28%, бензин — на 22%. В связи с этим, по словам Кашина, позднее компенсации аграриям могут быть увеличены. «Правительство сейчас нашло возможность оперативно выделить 5 млрд руб., но по поручению председателя правительства мы готовим встречу с [Дмитрием] Медведевым с тем, чтобы увеличить еще дополнительно хотя бы до 12 млрд руб. эту сумму», — сообщил Кашин, отметив, что «уже завтра-послезавтра деньги пойдут в регионы».

Рост цен на дизельное топливо в этом году отрицательно скажется на рентабельности производства, так как в структуре себестоимости продукции эта статья занимает существенный процент, сообщил руководитель агродивизиона группы «Продимекс» Николай Шевченко. «Влияние роста цены топлива ощутимо — в производственных расходах его доля составляет до 10%. Текущий рост цены на топливо увеличивает производственные затраты минимум на 3%, не считая роста расценок подрядчиков и поставщиков, связанного с ростом цены топлива», — сказал Шевченко. Еще в большей степени повышение цен на ГСМ ощутят оптовые покупатели и конечные потребители, поскольку здесь на ценообразование влияет уже не один и не два фактора, заметил аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Если в сельском хозяйстве закупка топлива в формировании цены, как правило, занимает не более 10%, то в транспортной отрасли — до 30%", — пояснил он «Агроинвестору».

Кроме решения о компенсации цен на топливо Госдума приняла обращение к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете на 2019−2021 годы субсидии производителям сельхозтехники в размере 15 млрд руб. ежегодно. Обращение подписали лидеры всех четырех фракций нижней палаты. В нынешнем законе о федеральном бюджете в 2019 и 2020 годах на субсидирование производителей сельхозтехники предусмотрено только по 2 млрд руб. в год. «По мнению Государственной думы, данных средств будет недостаточно для системного обновления парка сельскохозяйственной техники и дальнейшего повышения энергообеспеченности сельхозпроизводителей», — говорится в обращении. Там отмечается, что в 2017 году субсидии на сельхозтехнику составляли 15,7 млрд руб., в результате чего аграрии приобрели 26,4 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 6,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 322 кормоуборочных комбайна, 1,5 тыс. тракторов. В 2018 году на эти цели предусмотрено 10 млрд руб.