Субсидии на топливо распределят погектарно

Выплаты компенсаций аграриям потерь, связанных с ростом цен на топливо, планируется осуществлять по правилам распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Об этом сообщила «Агроинвестору» представитель Минсельхоза. По ее словам, сейчас решается вопрос о выделении средств на эти цели из резервного фонда правительства. «После корректировки нормативно-правовых актов выделенные финансовые средства планируется оперативно довести до аграриев», — пообещала представитель аграрного ведомства.



Правила распределения несвязанной поддержки предусматривают выделение субсидий из расчета на 1 га в качестве возмещения затрат на проведение агротехнологических работ и повышение плодородия почв, а также на производство семян. В конце июня Минсельхоз при поддержке Минфина и Минэкономразвития разработал законопроект о дополнении этого перечня третьим пунктом — о компенсации сельхозпроизводителям части затрат, связанных с приобретением 1 т дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ. Однако, как указано в паспорте проекта, сейчас ведомства отказались от продолжения его разработки.



То, что средства будут распределяться погектарно, в пятницу подтвердил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. В то же время, по его словам, окончательная методика еще неизвестна. «Это не так просто — ряд предприятий приобрели ГСМ еще до нового года по старым ценам, расход топлива различается при работе с разными культурами. Все это будет учтено», — приводит ТАСС слова Чекусова.



Как сообщалось ранее, Минсельхоз планирует получить 5 млрд руб. для возмещения расходов аграриев на закупку дизельного топлива. Однако сроки перечисления субсидий и их размер для каждого региона представитель федерального ведомства назвать отказалась. Тем не менее, по словам Чекусова, решение правительством уже принято. «Рост цен на топливо ударил по экономике наших фермеров и аграриев. Глава региона Александр Бурков неоднократно обращался по этому вопросу в федерацию, и наконец-то правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на несвязанную поддержку на приобретение ГСМ. Всего на страну будет выделено 5 млрд рублей, из них Омская область получит 204 млн руб., и сам регион софинансирует еще 33 млн руб.», — рассказал Чекусов. По его информации, всего регион расходует в год около 80 тыс. т дизельного топлива и 4 тыс. т бензина на общую сумму около 1 млрд руб. «Если говорить о посевных работах, то там из-за роста цен были существенные потери, которые как раз оцениваются примерно в сумму поддержки», — подсчитал глава омского Минсельхоза.



Еще 20 млн руб. на топливо будет выделено сельхозпроизводителям Псковской области. «В ответ на обращение врио губернатора Михаила Ведерникова Министерство сельского хозяйства России выделило региону 20 млн руб. для возмещения расходов на ГСМ в связи с повышением цен на топливо», — сообщил ТАСС начальник областного управления сельского хозяйства Николай Романов. В дополнение к этой сумме аграрии получат из областного бюджета еще 1,8 млн руб. «Теперь предприятия АПК смогут спокойно завершить заготовку кормов, убрать урожай и начать осеннюю посевную», — выразил уверенность Романов.



Всего потери аграриев от повышения цен на топливо с января по июнь Минсельхоз оценивает в 12 млрд руб., говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня. Позднее в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам он назвал сумму в 10−11 млрд руб. и признал, что полностью компенсировать все потери вряд ли получится, так как «эти 10−11 млрд нам никто не даст». При этом оценки региональных властей существенно выше. Так, озвученные расчеты только по трем регионам превышают названную Патрушевым сумму. Как заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце июня, если сохранится текущая ситуация с высокими ценами на ГСМ, аграрии региона будут вынуждены потратить дополнительно 3,9 млрд руб. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров оценивал увеличение затрат аграриев из-за роста цен на ГСМ в 6 млрд руб., Минсельхозпрод Ростовской области — в 3 млрд руб.



Как сообщил в пятницу в Совете Федерации глава Минэнерго Александр Новак, после принятия правительственного решения о заморозке цен с начала июня розничные цены на топливо перестали расти, а оптовые — снизились. Он пообещал, что повышение цен на топливо в этом году остановлено и по итогам 2018-го не превысит уровень инфляции. Тем не менее, цены перестали увеличиваться на уровне, значительно превышающем прошлогодний: по данным аграрного ведомства, к середине июня дизельное топливо стоило на 27,9% больше, чем годом ранее — 52,5 тыс. руб./т, бензин подорожал на 21,9% до 56,5 тыс. руб./т.

