Поставщики продуктов призвали ритейлеров раскрыть данные о продажах

Российские поставщики попросили ритейлеров раскрывать данные о продажах с детализацией по торговым точкам. Как сообщает «Коммерсантъ», вопрос обсуждался на заседании комиссии по применению Кодекса добросовестных практик, на котором присутствовали представители «Союзмолоко», «Русбренда», «Руспродсоюза» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Сейчас поставщик зачастую не может отследить движение товара после отгрузки в распределительный центр.



Из-за отсутствия информации о продажах по отдельным магазинам поставщики не могут эффективно контролировать мерчендайзеров или торговых представителей, отмечает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, в ряде случаев товар может ошибочно числиться в наличии в базе сети, а по факту его нет на полке, например, из-за повреждения. При этом новых заказов ритейлер не размещает, в результате в продажах теряют и производители, и сети. Недополученные доходы «Руспродсоюз» оценивает минимум в 5% от оборота.



Информацией не делятся около половины сетей, рассказал изданию источник в пищевой компании, не уточнив названий. Торговые сети, которые не хотят делиться детальными данными о продажах, могут опасаться, что это усилит позиции поставщика в переговорах, в свою очередь полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, есть риск утечки данных, которые представляют собой серьезную ценность для конкурентов.



По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, вопрос лежит в плоскости договорных отношений между поставщиками и ритейлом. «В случае наличия таких обязательств данные предоставляются», — сказал «Агроинвестору» Карпов. В то же время, заметил он, передача информации всем поставщикам в разрезе торговой точки потребует от торговой сети инвестиций. Соответственно в случае возмещения таких расходов информация сетями будет раскрываться, уверен Карпов.



На платной основе у некоторых сетей такие отчеты получить действительно можно, подтверждает Востриков. «Но большинство торговых операторов либо считают излишним предоставление такой информации поставщику, либо выставляют достаточно высокую цену», — пояснил он «Агроинвестору». В крайне редких случаях из-за отсутствия технической возможности розничный оператор действительно не может предоставить детализацию продажи, но чаще всего причина заключается в положениях внутренней политики, добавляет он. «Эти данные сеть относит к категории коммерческой тайны. Хотя скрывать такую информацию невыгодно для самой сети, ведь поставщик заинтересован в ликвидации фактов отсутствия его товара на полках, анализе скорости ухода его товара с полок в каждом регионе, каждом канале продаж, по разной цене и во время разных видов промо-акций. Соответственно, и ритейлер в результате такого анализа данных получит достоверные сведения и дополнительный доход от роста продаж», — акцентирует Востриков.



Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров (КДП) был подписан отраслевыми союзами и ассоциациями участников потребительского рынка в декабре 2012 года. С начала 2015 года крупнейшие торговые сети подписывают с поставщиками дополнительные соглашения, обеспечивающие внедрение норм КДП во взаимоотношениях. Как заявлял ранее в октябре глава Минпромторга Денис Мантуров, за несколько лет институт КДП «оправдал свое существование и эффективность». «Мы видим, что не только законами можно регулировать взаимоотношения, но и рыночными механизмами, которые работают также эффективно», — говорил Мантуров в эфире телеканала РБК.



По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018 года вырос на 2,6% до 22,7 трлн руб. В структуре оборота розничной торговли 48% (10,8 трлн руб.) пришлось на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. За девять месяцев их объем продаж вырос на 1,8% к аналогичному периоду 2017-го.

