Минсельхоз предложил поправки в «законопроект Яровой»

Минсельхоз внес в правительство поправки к законопроекту депутата Госдумы Ирины Яровой о запрете ретейлерам возвращать непроданные товары поставщикам. Как сообщила «Агроинвестору» пресс-служба министерства, поправки предполагают полный запрет на возврат товаров со сроком годности до 20 дней включительно. «При этом сохраняется право у производителей добровольно заключать договор поставки с возможностью возврата товара, в случае если условия договора поставки удовлетворяют интересы двух сторон», — рассказали в пресс-службе.



Подготовить поправки ко второму чтению в Госдуме Минсельхозу было поручено по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Свои предложения аграрное ведомство обсуждало 24 сентября на совещании с представителями Минпромторга, торговых сетей и производителей продуктов. В то же время представители Минпромторга в ходе совещания заявили, что считают нецелесообразным менять закон о торговле, сообщает РБК. Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, излишнее регулирование торговой отрасли может негативно отразиться как на торговых сетях и производителях, так и в конечном счете на потребителях.



Депутаты Госдумы, в свою очередь, подготовили поправки, запрещающие сетям возвращать социально значимые продукты со сроком годности до десяти дней кроме тех случаев, когда сам поставщик письменно просит о возврате. Порядок возврата остальных товаров, по мнению парламентариев, должно будет регулировать правительство, которое депутаты предлагают наделить соответствующими полномочиями. В перечень социально значимых продуктов, в частности, входят хлеб, питьевое молоко, сливочное масло, говядина, свинина и баранина кроме бескостного мяса, куры (кроме куриных окорочков), мука, некоторые виды овощей и фруктов.



Законопроект о возврате поставщикам продуктов питания, которые не были проданы торговыми сетями по истечении определенного срока, — так называемый «законопроект Яровой» для торговых сетей — был внесен в Госдуму в середине января группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, а также сенатором Сергеем Лисовским. По мнению авторов, практика возвратов наносит «колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу». 24 июля 2018 года законопроект был принят нижней палатой в первом чтении, при этом поправки должны были быть предоставлены в 30-дневный срок, то есть до 22 августа.



Как сообщил в пятницу ТАСС представитель вице-премьера Дмитрия Козака, согласительное совещание в правительстве по поправкам в «законопроект Яровой» пройдет на следующей неделе. В августе Козак в интервью РБК говорил, что полный запрет на возврат продовольственных товаров производителям может привести к дефициту товаров. Тогда он отмечал, что подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта занимаются Минпромторг и Минсельхоз, и пообещал, что будет найдено сбалансированное решение.



Ассоциация «Руспродсоюз» не поддерживает ни вариант Минсельхоза, ни предложения депутатов. «Не совсем понятно, почему проблема возвратов должна относиться только к «скоропорту» или к социально значимым товарам. Если мы действительно хотим ее решить, то решение должно быть принципиально системным, позволяющих свести к минимум количество конфликтных ситуаций независимо от категорий товаров», — пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.



Так, по его словам, наиболее остро стоит вопрос возвратов хлебобулочных изделий, однако в результате переговоров в большинстве торговых сетей количество возвратов снизилось до нуля. Кондитерской промышленности, например, производителям тортов, введение запрета просто невыгодно: убытки от замены тортов на новые меньше, чем от потенциально возможного сокращения объемов заказа со стороны сети в случае введения запрета, уверен Востриков. Что касается мясной категории, то введение запрета на возврат в первую очередь негативно скажется на мелких производителях, которые не могут себе позволить новые технологии и упаковку, продлевающую сроки хранения продукта. «По молочной продукции ситуация аналогичная. Введение запрета может спровоцировать уменьшение на полке и без того небольшой доли продукции с минимальными сроками хранения», — указывает Востриков.

