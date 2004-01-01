В Госдуму внесен законопроект о запрете возврата непроданных продуктов

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, а также сенатор Сергей Лисовский 16 января внесли в Госдуму законопроект, вводящий запрет для ритейлеров на возврат нереализованных продуктов питания. Как сообщает пресс-служба Яровой, инициатива поддержана ФАС, Минсельхозом, Роспотребнадзором, «Опорой России» и ведущими союзами отечественных производителей.



Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», дополнив его нормой, запрещающей возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Как говорится в пояснительной записке, такая практика наносит «колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу». Авторы указывают, что в последние годы усилилась тенденция к росту возвратов. Например, по отдельным хлебопекарным предприятиям в регионах возврат доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции — до 30%. В результате хлебопекарные предприятия теряют миллиарды рублей. «Фактически уничтожается в среднем около 3 млн т высококачественной пшеницы и ржи ежегодно», — подсчитали парламентарии. При этом они замечают, что сейчас торговым организациям и так запрещено навязывать поставщикам условия возврата продовольственных товаров, однако он не обеспечивается равноправием сторон. «Возврат нереализованной продукции требует доказывания факта навязывания, что с учетом неравного с торговыми сетями экономического положения является заведомо невыполнимым условием для производителя», — говорится в пояснительной записке.



Кроме того, законопроект предлагает внести уточнение в закон «О развитии сельского хозяйства», указав, что расширение доступа российских сельхозпроизводителей на рынки сбыта продукции признается одним из основных направлений государственной аграрной политики.



В то же время отраслевые союзы заявляют, что торговые сети сами постепенно избавляются от системы возвратов, поэтому целесообразнее не вводить запрет законодательно, а развивать саморегулирование в этой сфере. Так, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) полагает, что принятие законодательной инициативы Яровой «не привнесет что-то действительно востребованное рынком». «Избранный подход и инструментарий дублируют существующие запреты, не создавая конструктивной альтернативы механизму саморегулирования», — сказал агентству «Прайм» представитель АКОРТ. С тем, что законодательными запретами проблему не решить, согласен «Руспродсоюз». «В качестве доказательства данного тезиса можно привести первую редакцию закона о торговле, которая уже содержит подобный запрет. В результате законодательного запрета возвраты ныне оформляются как обратная реализация товара и продолжают существовать на рынке», — прокомментировал агентству Востриков. По мнению ассоциации, решение проблемы — в комплексном подходе, желании всех игроков минимизировать количество возвратов и в тщательном планировании заказов. Все это, по словам Вострикова, детально прописано в Кодексе добросовестных практик, подписанном поставщиками и торговыми сетями.



Сами ритейлеры говорят, что уже отказались от практики возврата продуктов либо минимизировали ее. Так, представитель X5 Retail Group сообщил, что ее сети отказались от возврата хлебобулочной продукции с 1 июня 2017 года, по другим группам товаров возвраты прекращены с начала этого года «за исключением незначительного числа поставщиков, которые сами заинтересованы в выкупе нереализованной продукции в пределах срока годности». В декабре о готовности перейти на технологию безвозвратной работы с поставщиками хлеба объявила группа «О'кей». «После 1 марта 2018 года компания будет придерживаться такой практики со всеми производителями без исключения во всех регионах», — приводятся слова гендиректора группы «О'кей» Миодрага Боройевича на сайте АКОРТ. Пресс-служба Metro Cash & Carry, в свою очередь, сообщила, что торговая сеть стремится сократить процент возврата до минимума и любой возврат «является исключительно добровольным» для поставщиков. При этом запрет на законодательном уровне не скажется позитивно ни на отрасли, ни на конечном потребителе. «Рынок ритейла в данном вопросе концентрирует свои усилия на практике саморегулирования как наиболее эффективного инструмента решения проблем на рыночной основе», — сообщил «Прайм» представитель Metro Cash & Carry.



Осенью 2017 года Российская гильдия пекарей и кондитеров заявляла, что проблема возврата хлеба в отрасли решена. По подсчетам АКОРТ, только за первое полугодие 2017-го эффект от прекращения практики возвратов хлеба дал не менее 5 млрд руб. экономии расходов хлебопеков при снижении объемов возврата более чем в два раза. А летом «Владимирский хлебокомбинат» заявлял, что в результате отказа X5 Retail Group от возврата продукции его продажи выросли на 15%.

