«Государство — это знаете что? Это почти наше все, тем более в сельском хозяйстве. Это и инвестор, и регулятор, и чуть ли не отец с матерью! В такой стране живем. А вы все о рынке да инвестициях рассуждаете, к самоорганизации призываете… Ну что я и вы сами по себе можем? — как-то так говорил солидный бровастый человек с золотым Vertu, показывая пальцем на страницу журнала с моей редакционной статьей. — А без Него (тут палец описал синусоиду по направлению снизу вверх и трепетно замер ногтем в сторону известного всем портрета) вообще ничего не будет! Поэтому любой человек от агробизнеса — это в России государственный человек».



Я слышу такое настолько часто, что решил посвятить этому пост. У моего собеседника крупная успешная агрофирма, несколько сот работников. Он не троллит меня, а всерьез учит уму-разуму. В свои 50+ полностью уверен, что без государства шагу не ступи — тут обманут, там рейдеры съедят, здесь ритейл угрызет ретро-бонусами и запрессует по цене… Государство в его глазах — модератор всего и вся. И субсидии даст (это даже не обсуждается — «у них» же там «тысячи евро» на гектар, а у нас 20-30-50, и вообще-де всякое рискованное земледелие), и от налогов освободит, и пожалеет в случае чего.



Он и такие, как он, настоящие труженики, опытные, умные и содержательные люди. За которыми тысячи сотрудников, миллиарды рублей и сотни тысяч гектаров. В девяностые и нулевые многие из них прошли через такое, что нам и не снилось. И вот они же видят себя полупассивными объектами приложения чужих воль: спекулянтов, трейдеров, поставщиков, газовщиков, РЖД и т. д. (нужное подчеркнуть). Да и того же государства — налоговиков, ветнадзора, прокуратуры — смотря у кого какие проблемы. В зависимости от этого есть же государство хорошее, а есть плохое. Одно отбирает и кошмарит, другое — защищает. Одно дает погектарную субсидию и капекс, а второе приходит и говорит: теперь заплати с этого НДС!



От человека, даже влиятельного, ничего не зависит, ровным счетом ничего. Это почти общепринятый нарратив, если вы общаетесь со средним представителем АПК. Он редко когда проактивен — ему, наоборот, все должны. Государство — выделить денег и не спрашивать за долги, закупщик — предложить справедливую цену. Он может иметь миллионное состояние и сам по полной состояться в жизни. Но при этом все время нуждается в защите. Его притесняют, обижают, обманывают. Он не просто это признает, а еще и провозглашает публично. Он плохо умеет кооперироваться с другими по принципу win-win. Защита его интересов почти обязательно связана с ущемлением интересов других. Звучавшие в августе предложения ограничить экспорт зерна или дать сетям указание установить «правильные» цены на колбасу — из этой серии.



Между тем современное общество, включая успешный и самодостаточный бизнес, строится не по вертикальному, а по горизонтальному принципу. Где люди объединяются вокруг какой-то, как правило, локальной цели и вместе решают общую проблему. Будь то строительство дороги, повышение НДС или льгота на перевозки по железной дороге. Например, нефтяники у нас на нулевом НДС, а подавляющее большинство участников агропродовольственной отрасли платят по ставкам 10% и 18%. Почему бы им, вместо того, чтобы писать друг на друга жалобы в правительство и министерства в один раз получить пару миллиардов рублей на всех, не объединиться и на годы вперед не потребовать себе схожих с нефтепромом условий? Но такие вопросы решают, как правило, гласно и совместно, а не заходя поодиночке для частных разговоров в высокие кабинеты. А у нас как-то каждый сам по себе.



Компании с горизонтальной кооперацией, основанной на личных инициативах (как, например, разные стартапы), вносят все больший вклад в мировую экономику, все заметнее участвуют в глобальном разделении труда. В силу особенностей исторического опыта российского общества патернализм здесь будет жить еще очень долго. Но он уходит в прошлое в том смысле, что на нем больше нельзя построить прочную историю успеха даже в такой традиционной отрасли, как наша. Историю выживания — да. Личную агростори, в конце которой — вилла с бассейном в теплой стране или билет в Лондон — как видим, тоже да. Бизнеса, правда, не будет, а вас, возможно, станут искать. Но свои Google и Amazon в АПК так не появятся, а сами мы будем в прямом и переносном смысле слова бедны — при каких угодно сырьевых сверхдоходах, при любых сезонных прибылях, госдотациях и бюджетных субсидиях. Чтобы этого не было, каждый должен осознать, что он не объект, а субъект. Не подданный, а гражданин. И каждый на своем уровне — взять на себя ответственность, а не делегировать ее куда-то наверх, в том числе государству. В конце концов, государство — это не какие-то заоблачные люди, которые нами руководят и до нас снисходят. Нет: государство — это по большому счету мы сами.

