В Тамбовской области начнется строительство кластера по производству и переработке молока



«Бондарский сыродельный завод» выступает инициатором совместного инвестиционного российско-израильского проекта строительства вертикально интегрированного кластера по производству и переработке молока в Тамбовской области. Возведение кластера может начаться в этом году. Предполагается построить семь молочных ферм по производству молока на 40 тыс. голов КРС, перерабатывающий завод для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1,1 тыс. т сырья в сутки, а также собственное производство кормов. Объем инвестиций составит 43,7 млрд руб. Выход производства на проектную мощность намечен на 2024 год.