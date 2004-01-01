 В Тамбовской области начнется строительство кластера по производству и переработке молока — Агроинвестор
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В Тамбовской области начнется строительство кластера по производству и переработке молока
Агроинвестор
Агроинвестор
январь 2018
Его мощность — более 400 тыс. т сырья в год
журнал «Агроинвестор»
январь 2018
Фото: «Бондарский сыродельный завод»


«Бондарский сыродельный завод» выступает инициатором совместного инвестиционного российско-израильского проекта строительства вертикально интегрированного кластера по производству и переработке молока в Тамбовской области. Возведение кластера может начаться в этом году. Предполагается построить семь молочных ферм по производству молока на 40 тыс. голов КРС, перерабатывающий завод для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1,1 тыс. т сырья в сутки, а также собственное производство кормов. Объем инвестиций составит 43,7 млрд руб. Выход производства на проектную мощность намечен на 2024 год.

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