В селе Журавлевка Целинского района Ростовской области у пяти павших свиней возрастом 4−8 месяцев диагностирована африканская чума свиней (АЧС). Как говорится в сообщении регионального управления ветеринарии, заболевание выявлено в одном из личных подсобных хозяйств.



Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы МЧС по Ростовской области, информация о том, что на территории подворья пали 19 свиней, поступил ранее во вторник, 17 января. Патологический материал был отправлен в лабораторию, которая подтвердила наличие вируса АЧС. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 5 км первой угрожаемой зоны находится два хутора — Калинин и Пушкина.



Ранее в Целинском районе располагался свинокомплекс СПК «Победа», на котором производилось около 500 т мяса ежегодно, однако в 2014 году глава предприятия Геннадий Мосинцев объявил о его закрытии, отметив, что производство свинины «законсервировано до лучших времен». В связи с участившимися случаями АЧС Минсельхозпрод Ростовской области тогда рекомендовал фермерам отказаться от свиноводства и заняться другими видами животноводства.



После закрытия фермы СПК «Победа» в Целинском районе свиноводческих сельхозпредприятий и КФХ не осталось, свидетельствуют данные сайта районной администрации. В личных хозяйствах в 2014 году насчитывалось 5,2 тыс. свиней, в 2015-м их численность уменьшилась на 18% до 4,3 тыс.



В Ростовской области также находится предприятие «Русская свинина», которое, по данным журнала «Компания», в 2016 году было приобретено «Кубанским беконом» (входит в «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева). К 2012 году «Русская свинина» намеревалась построить свиноводческий комплекс в Целинском районе Ростовской области, реализовать проект должна была компания «Русская свинина, Целина». Однако, по данным kartoteka.ru, в 2015 году эта компания выручки и валовой прибыли не имела, то есть, вероятно, предприятие не работает. В самой «Русской свинине» в середине 2010 года было уничтожено 14,5 тыс. свиней из-за АЧС, тогда вирус поразил четыре корпуса из девяти на одной из 12 площадок свинокомплекса в Каменском районе Ростовской области. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов оценивал предполагаемый размер убытков компании в 100 млн руб.







По словам главы ведомства Сергея Данкверта, в минувшем году из-за АЧС было уничтожено 233 тыс. свиней, в том числе 6,5 тыс. — в ЛПХ. В период с 1 января по 31 декабря 2016-го зарегистрировано 298 очагов в 27 регионах, подавляющее большинство из них (215 случаев) — у домашних свиней. В мире АЧС также была отмечена в Латвии (245 вспышек), Литве (314), Польше (98), Украине (87), Эстонии (327), ЮАР (14), Молдавии и Бурундии (по два случая), а также Кении и Мали (по одному случаю).



Прямые убытки от АЧС в 2016 году, по оценке Россельхознадзора и Национального союза свиноводов (НСС) превысили 1,5 млрд руб. «Плюс еще косвенные убытки — от закрытия границ, которые ведут к падению цен в этом районе и резкому росту цен в соседнем», — ранее говорил «Агроинвестору» глава союза Юрий Ковалев. По подсчетам НСС, с 2007 года из-за АЧС в России вынужденно уничтожено уже около 2 млн свиней, общий размер убытков оценивается в 30 млрд руб.

